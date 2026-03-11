La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel difundió un mensaje en redes sociales que contenía críticas hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por el viaje de su esposa a Estados Unidos. La publicación, compartida entre seguidores de la vicepresidenta, incluía comentarios irónicos sobre las declaraciones del funcionario respecto al viaje de Bettina Angeletti a Nueva York, que generaron cuestionamientos en redes sociales.

En uno de los mensajes difundidos se remarcaba que Villarruel no forma parte de esa situación, una frase que buscaba marcar diferencias entre la vicepresidenta y las decisiones tomadas por integrantes del Gabinete nacional. Otro de los comentarios compartidos ironizaba sobre el argumento de Adorni respecto a que su trabajo “es muy sacrificado”, lo que generó respuestas críticas por parte de usuarios que recordaron promesas de campaña vinculadas al ajuste político.

El episodio vuelve a poner en evidencia la tensión dentro del oficialismo, ya que desde hace meses la relación entre Villarruel y el presidente Javier Milei atraviesa un marcado distanciamiento público. En distintas ocasiones, ambos dirigentes protagonizaron cruces y declaraciones públicas, lo que alimentó versiones sobre una ruptura política dentro del propio Gobierno.