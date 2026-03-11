El presente profesional de Juampi González atraviesa un momento de expansión. Entre giras de stand up, teatro y nuevos proyectos audiovisuales, el comediante neuquino confirmó que este año sumará dos desafíos importantes a su carrera: su primera experiencia en cine y la participación en un nuevo programa de streaming.

Juampi González contó las novedades durante una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, donde repasó el momento que vive a nivel profesional mientras presenta su cuarto espectáculo de stand up, titulado Oveja Negra. El show nació, según explicó, de un período de introspección personal al acercarse a una nueva etapa de su vida.

Pero el escenario no será el único lugar donde se lo verá en los próximos meses. Durante la charla, Juampi González reveló que fue convocado para formar parte del elenco de una comedia familiar que llegará directamente a una plataforma de streaming. “Me invitaron para participar del rodaje de una película que va a aparecer en Prime. Se filma en abril. Es un personaje también cómico que me divierte mucho”.

La película llevará por título “La Navidad de la Familia García” y contará con un elenco que reúne a figuras reconocidas del espectáculo argentino. Según adelantó el propio Juampi González, el tono del proyecto buscará recuperar el espíritu de las grandes comedias familiares que marcaron época en el cine nacional. “Es bien cómica. Yo creo que tiene una tónica muy Esperando la carroza, pero en versión 2026, con el enredo de una familia”, detalló sobre la historia que llegará a Prime Video.

Para el comediante, este proyecto también representa un paso nuevo dentro de su carrera. Hasta ahora su recorrido estuvo muy vinculado al stand up, al teatro y al contenido digital, por lo que la experiencia frente a las cámaras del cine aparece como un territorio por explorar. “Nunca grabé cine, así que también es otro desafío más y estoy muy ansioso por hacerlo”.

A la par de ese estreno, Juampi González también confirmó que tendrá presencia en el mundo del streaming con un nuevo programa. El humorista será parte del ciclo Viernes 13, un formato que compartirá con Fermín Bo y Belén Negri, conocida en redes como la Chilena.

Sobre ese proyecto, el comediante explicó cómo será la dinámica del programa y el horario en el que se emitirá. “Voy a estar con Ferbo y con Belu Negri. Es un formato especial que va a ir a la noche, en vez de a la tarde”.