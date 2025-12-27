La salud de Christian Petersen volvió a ocupar la agenda mediática luego de que se conociera el último parte médico tras su arribo a Buenos Aires. El chef, figura emblemática del canal Gourmet, fue trasladado al Hospital Alemán para continuar su tratamiento en un centro de mayor complejidad, luego de permanecer internado en la Patagonia durante más de diez días.

El traslado de Christian Petersen se realizó desde el Hospital de Junín de los Andes, donde había sido asistido inicialmente luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en cercanías de San Martín de los Andes. Desde entonces, su evolución fue seguida con atención tanto por el equipo médico como por su entorno familiar.

Casi 24 horas después del operativo sanitario, el periodista Pablo Montagna dio a conocer el comunicado oficial emitido por el Hospital Alemán, que llevó tranquilidad sobre el estado actual del chef. Según el parte, el traslado se llevó adelante sin ningún tipo de complicaciones y permitió avanzar en una nueva etapa de atención médica.

“El paciente CP fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”, detalla el comunicado difundido por Pablo Montagna, en el que se resalta la necesidad de reforzar los cuidados y los estudios médicos tras el episodio sufrido por Christian Petersen.

El informe también señala que, al momento de su ingreso, Christian Petersen se encontraba estable. Inmediatamente fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial completa y ajustó el tratamiento de acuerdo con su evolución clínica, garantizando la continuidad asistencial.

Desde el Hospital Alemán destacaron que la evolución del chef es monitoreada de forma permanente y que cada decisión médica se toma en función de su respuesta al tratamiento. La institución subrayó la importancia de este seguimiento integral para asegurar una recuperación favorable.

En el tramo final del comunicado, el centro de salud expresó su acompañamiento a la familia de Christian Petersen, al tiempo que aclaró que mantendrán una comunicación constante y responsable, respetando la confidencialidad de la información médica, un punto clave en este tipo de situaciones.

El parte está firmado por el Dr. Norberto Mezzadri, Director Médico del Hospital Alemán, quien avala el procedimiento y el estado actual del chef. Mientras tanto, el mundo gastronómico y los seguidores de Christian Petersen permanecen atentos a su evolución, con expectativas positivas tras este nuevo paso en su recuperación.