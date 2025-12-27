El delicado estado de Christian Petersen volvió a generar preocupación en las últimas horas tras confirmarse su traslado sanitario desde la Patagonia hasta la Ciudad de Buenos Aires. Luego de atravesar más de dos semanas de estricta internación y cuidados intensivos en San Martín de los Andes, los médicos resolvieron derivarlo a un centro de mayor complejidad para continuar con su tratamiento.

El operativo para mover a Christian Petersen no fue sencillo y requirió una logística precisa, teniendo en cuenta la fragilidad de su cuadro clínico. Según trascendió, el chef soportó de manera favorable el viaje en avión sanitario y arribó sin complicaciones a la capital, donde quedó internado en el Hospital Alemán para un seguimiento más exhaustivo.

Por el momento, no hubo un parte médico oficial que explique los motivos concretos de la decisión. Sin embargo, se especula con que el traslado podría responder a la necesidad de contar con tecnología más avanzada y un equipo especializado para abordar la falla multiorgánica que afectó al reconocido cocinero.

El episodio que derivó en esta grave situación ocurrió cuando Christian Petersen se encontraba en un refugio del volcán Lanín. En medio de la expedición, sufrió una descompensación que obligó a los guías a activar un complejo rescate junto a Gendarmería para descender más de mil metros y trasladarlo de urgencia en ambulancia.

Tras el rescate, Christian Petersen fue llevado inicialmente a un hospital de Junín de los Andes, donde quedó internado bajo estricta observación. Con el correr de las horas, su estado requirió mayores cuidados y fue derivado a terapia intensiva en San Martín de los Andes, donde permaneció durante varios días.

El viernes pasado, la familia de Christian Petersen difundió un comunicado para llevar tranquilidad y brindar detalles del cuadro. Allí explicaron que el chef había sufrido un importante estrés físico producto del esfuerzo extremo realizado durante el ascenso al volcán Lanín.

Según el mismo texto, esa exigencia desmedida disparó un cuadro preventivo cardiológico que concentró la atención médica inicial. Sin embargo, con el correr del tiempo, el organismo de Christian Petersen respondió de manera inesperada y se produjo una descompensación general.

Finalmente, el comunicado remarcó que la afección derivó en una falla multiorgánica que, afortunadamente, fue mostrando una evolución favorable día tras día. El traslado a Buenos Aires abre ahora una nueva etapa en la recuperación de Christian Petersen, mientras continúa la expectativa por su evolución.