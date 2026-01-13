El nombre de Julio Iglesias quedó en el centro de la polémica tras la publicación de una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias, que expuso graves denuncias por abuso sexual, maltratos y humillaciones contra dos ex empleadas que trabajaron en propiedades del cantante en el Caribe. El informe desató el mayor escándalo de su carrera y generó un inmediato impacto internacional.

Según el trabajo periodístico, los hechos habrían ocurrido en residencias que Iglesias posee en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en Bahamas. Las mujeres denunciantes formaban parte del personal estable y relataron situaciones reiteradas de violencia física, psicológica y sexual durante el tiempo que prestaron servicios para el artista.

Una de las exempleadas sostuvo que fue “presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias” y describió episodios de extrema violencia. De acuerdo con el medio español, su testimonio incluye “penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales”, en un contexto de poder absoluto y miedo constante que la mantenía sometida.

La segunda denunciante, quien se desempeñaba como fisioterapeuta personal, relató que los abusos no se limitaban al contacto físico. “Además de tocamientos”, aseguró, había insultos permanentes y humillaciones durante la jornada laboral, dentro de “un ambiente de control y acoso continuo”. Su frase más dura resume el horror vivido: “Me sentía como un objeto, como una esclava”.

La investigación explicó que las identidades de las presuntas víctimas se mantienen en reserva por temor a represalias. Por ese motivo, ambas mujeres “fueron remitidas a una organización internacional de derechos humanos”, donde reciben asesoramiento legal para evaluar los próximos pasos judiciales contra Julio Iglesias.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de abogados realizaron declaraciones oficiales. Sin embargo, tras conocerse el informe, las redes sociales estallaron con mensajes de repudio y condena, aun cuando no existe una sentencia judicial que determine la culpabilidad del artista.

En el plano político, el partido español Más Madrid pidió que se le retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. “Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido”, escribió Manuela Bergerot en X, mientras Rita Maestre reclamó quitarle el título de Hijo Predilecto y afirmó: “Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune”.

En respuesta, Isabel Díaz Ayuso defendió a Julio Iglesias y descartó retirar las distinciones. “La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas”, expresó, mientras que Miguel Ángel García Martín aclaró que no tienen constancia de un proceso legal iniciado contra el cantante.