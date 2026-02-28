El Senado de la Nación, con el impulso del Gobierno y el apoyo de fuerzas aliadas, convirtió en ley el proyecto de reforma laboral con el impulso del Gobierno con 42 votos a favor, 22 negativos y dos abstenciones.

Al inicio de la sesión, el senador Mariano Recalde (Frente Justicialista) presentó una moción de orden para devolver el proyecto a comisiones y suspender el debate. La propuesta fue rechazada por mayoría.

Luego tomó la palabra el miembro informante del dictamen del oficialismo, el senador chaqueño Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza), quien defendió los alcances de la reforma.

En su turno, Jorge Capitanich (Justicialista por Chaco) fue fulminante respecto de los efectos adversos que podría ocasionar la reforma laboral, y alertó que “con este proyecto se está dando un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”.

Mayans: “La reforma laboral es una ley repugnantemente gorila hecha por gorilas”

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó fuertemente contra el proyecto de reforma laboral al que calificó como “una ley repugnantemente gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”.

En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.

“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

"En síntesis: una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando acá", arremetió.

Qué cambios introdujo Diputados

El proyecto volvió al Senado con una modificación clave realizada por la Cámara de Diputados, que el jueves 19 de febrero aprobó el texto con 135 votos afirmativos y 115 negativos, según informó Noticias Argentinas.

El cambio principal fue la eliminación del artículo 44, que establecía la posibilidad de reducir hasta un 50% el salario de trabajadores con licencias por accidentes o enfermedades graves. Ese punto había generado cuestionamientos tanto de sectores sindicales como de la oposición.

Ahora el Senado deberá convalidar esa modificación para que el texto quede definitivamente sancionado.

Los puntos centrales de la reforma laboral

Más allá de la eliminación del artículo 44, el resto del proyecto fue ratificado sin cambios por Diputados. Entre los ejes principales se encuentran:

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral

Se incorporan nuevas modalidades para el cálculo y pago de indemnizaciones, junto con la creación de un Fondo de Asistencia Laboral.

Convenios colectivos y ultraactividad

Se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que perderán vigencia si no son renovados expresamente.

Tutelas sindicales y derecho a huelga

La reforma establece restricciones en las tutelas sindicales y fija límites al ejercicio del derecho a huelga.

Estatutos profesionales e INCAA

El proyecto contempla la derogación de estatutos profesionales específicos y disposiciones vinculadas al financiamiento del INCAA.