La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo luego de que se conociera la cifra exacta que el delantero adeuda por la cuota alimentaria de sus hijas. La información salió a la luz en el ciclo Infobae a las Nueve, donde se exhibió un documento oficial que impactó de lleno en el escándalo judicial que ambos protagonizan desde hace meses.

Según la resolución emitida por el Juzgado Civil 106, el monto acumulado asciende a USD 147.582, correspondiente a alimentos provisorios. El documento establece de manera formal la obligación del jugador de regularizar esa deuda, lo que contradice la postura que venía sosteniendo su entorno legal respecto a la inexistencia de un pedido concreto.

El periodista Juan Etchegoyen, quien mostró la documentación en el programa, fue contundente al aire: “Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”. Además, remarcó que el texto proviene del Poder Judicial de la Nación y que representa la primera disposición formal que obliga al futbolista a pagar.

Hasta el momento, las abogadas de Mauro Icardi aseguraban que no existía orden judicial firme. “Hasta acá las abogadas de Icardi decían que no había ningún tipo de pedido, que no se tenía que pagar nada... y bueno, este documento por lo menos refleja que no es así”, sostuvo Etchegoyen, dejando en evidencia el giro que dio el caso.

Durante el debate en el estudio, Tatiana Schapiro consultó si la suma correspondía a alimentos provisorios, algo que fue confirmado. “Se tienen que fijar todavía los definitivos”, aclaró la periodista, marcando que la cifra podría modificarse cuando la Justicia establezca el régimen final.

En paralelo, Wanda Nara aportó más datos en el programa DDM, donde reveló: “Este año tuve que desembolsar 120 mil dólares para la escuela a la cual asisten mis hijas con Icardi en Buenos Aires”. La empresaria también comparó: “Él pagaba alrededor de 500 mil dólares por los tres varones”, en referencia a los hijos que tuvo con Maxi López, lo que generó sorpresa.

Otro punto sensible es la cobertura médica. La mediática aseguró que el jugador “solo paga lo correspondiente a sus dos hijas”, mientras ella debe afrontar el resto del plan familiar, en medio de su tratamiento por leucemia. “Yo no puedo esperar a que él o la justicia lo resuelvan porque tengo que pagar una medicación que me da la prepaga”, expresó con preocupación.

Finalmente, Wanda Nara lanzó una fuerte crítica hacia la defensa del futbolista: “Las abogadas están cobrando USD 30.000 para defender a un deudor alimentario. Una vergüenza”. Así, el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma tensión pública y judicial, con una cifra que hoy marca un antes y un después en la disputa.