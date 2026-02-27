¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 27 de Febrero, Neuquén, Argentina
NEUQUÉN DEPORTES

Extienden plazo de inscripción para el Programa de Fortalecimiento de Clubes neuquinos

El gobierno de Neuquén junto con Pan American Energy, impulsa el Plan, una política pública gratuita destinada a robustecer la gestión institucional y la formación de las entidades deportivas con personería jurídica de toda la provincia.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 15:46
Se extendió el plazo hasta la semana venidera para la inscripción para el Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos

Hasta el lunes 2 de marzo estarán abiertas las inscripciones al Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, que se lleva adelante desde el gobierno provincial junto con Pan American Energy (PAE). La iniciativa se ha consolidado como una herramienta clave para potenciar a los clubes no solo en su rol deportivo, sino también en su impacto social dentro de cada comunidad.

Durante 2025, el programa acompañó a 30 instituciones de 14 localidades neuquinas, fortaleciendo sus capacidades de gestión, organización, planificación y formación de equipos técnicos, con el objetivo de elevar la calidad de sus estructuras y ampliar oportunidades para niños, niñas, adolescentes y familias.

Desde la secretaría de Deportes se informó que se extendió el plazo de inscripción para la nueva convocatoria hasta el lunes 2 de marzo.

Las personas interesadas pueden completar su postulación a través del siguiente enlace: https://forms.gle/R8qMcUFrHueeRwfT7.

El programa se despliega mediante dos líneas de capacitación: una enfocada en gestión institucional para dirigentes, que incluye planificación, sostenibilidad económica, organización y derechos humanos; y otra orientada a la formación de formadores, con contenidos técnicos y deportivos para entrenadores/as y preparadores/as físicos/as.

La participación es gratuita, con acompañamiento profesional, y los cupos son limitados. Esta propuesta forma parte de una estrategia de largo plazo para consolidar a los clubes como espacios de encuentro, contención social y desarrollo deportivo en todo el territorio neuquino, fortaleciendo su rol como actores centrales en la vida comunitaria de cada región.

