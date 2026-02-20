La llegada de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, estuvo marcada por una mezcla de felicidad absoluta y preocupación médica. A pocas semanas del nacimiento, la pareja debió enfrentar una intervención quirúrgica que generó angustia en el entorno familiar. La actriz abrió su corazón y relató cómo vivieron esos días de incertidumbre.

El pequeño nació el 19 de enero y, aunque todo parecía marchar con normalidad, a las dos semanas los médicos detectaron un inconveniente que complicaba la lactancia. Fue entonces cuando Sofía Pachano explicó que el bebé tenía frenillo corto, una condición que le dificultaba prenderse correctamente al pecho.

“Le hicieron una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”, contó Sofía Pachano en diálogo con La Nación. La decisión fue rápida y consensuada con los profesionales de la salud para evitar complicaciones mayores en el futuro.

Lejos de dramatizar, la actriz llevó tranquilidad al revelar que el procedimiento fue exitoso. “Ahora está re bien. Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande”, aseguró, dejando en claro que priorizaron el bienestar del bebé desde el primer momento.

En medio de la preocupación, el acompañamiento de Santiago Ramundo fue fundamental. La pareja, que lleva cinco años de relación, siempre tuvo el deseo de formar una familia. “Hacía tiempo que intentábamos… Hace cinco años que estamos juntos y el deseo de ser padres siempre estuvo”, expresó con emoción.

También fueron claves en este proceso los abuelos, Ana Sanz y Aníbal Pachano, quienes estuvieron presentes desde el inicio. El sostén familiar fue determinante para atravesar el susto y mantener la calma en un momento tan delicado.

Hoy, con el problema superado, la familia vive con alivio y alegría esta nueva etapa. La lactancia continúa adaptándose con normalidad y el crecimiento del pequeño avanza favorablemente, según detalló la actriz.

“Lo tomamos con la responsabilidad que amerita traer a alguien al mundo. Estamos felices”, cerró Sofía Pachano, reflejando el amor y la fortaleza con la que encararon este desafío inesperado en las primeras semanas de vida de Vito.