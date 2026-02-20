¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 20 de Febrero, Neuquén, Argentina
Regionales

Explota Roca: arranca la Fiesta de la Manzana 2026 con trap, cumbia y un auto 0 km en juego

Desde este viernes 20 de febrero, General Roca vive la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 con figuras como Ysy A, Neo Pistea, Emanero, Damas Gratis, Cazzu y Lali, además del tradicional Concurso del Peso de la Manzana que entregará un auto y una moto 0 km ante miles de personas.
 

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 15:39
El escenario mayor “Carlos Soria” será el epicentro de los shows principales.

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 en General Roca, arranca en unas horas, con tres escenarios en simultáneo, artistas nacionales como Ysy A, Neo Pistea, Emanero, Damas Gratis, Cazzu y Lali, el tradicional Concurso del Peso de la Manzana que entregará un auto y una moto 0 km, y una grilla cargada de música, producción y espectáculos para toda la familia durante tres noches intensas.

El predio está listo y la ciudad vibra. Desde las 20, el escenario mayor “Carlos Soria” abrirá con Kala Rivero y La Estafa Dub, antes de que el trap tome el control con Neo Pistea y Ysy A. Será una noche pensada para el público joven, con luces, pantallas y un cierre que promete hacer temblar el Alto Valle.

En paralelo, el escenario regional “Nuestros Artistas”, en la globa cercana al parque de diversiones, ofrecerá una propuesta bien diversa: danza folklórica con Latido de Mujeres, rock con Alter Ego, folklore solista, guaracha, chamamé y cuarteto. Es decir, mientras el escenario mayor late urbano, el regional sostiene la identidad.

Además, desde las 19.30, el escenario de la Producción + Infancias dará inicio con la Bendición de los Frutos y el reconocimiento a palistas roquenses. Porque la Fiesta no se olvida de su raíz productiva y combina espectáculo con tradición.

El sábado llegará el turno fuerte de la cumbia con Emanero y Damas Gratis, junto al esperado Concurso del Peso de la Manzana, donde diez vecinos buscarán acertar el peso exacto para llevarse un auto 0 km. Y el domingo el cierre será de alto impacto con Cazzu y Lali, después del reconocimiento a protagonistas del circuito productivo.

Así, durante tres noches, Roca vuelve a convertirse en el epicentro de la región. Música, premios, identidad y multitudes: la Fiesta de la Manzana ya está en marcha y promete no dar respiro.

Precios de las entradas y descuentos para vecinos

Viernes 20 y sábado 21: Los precios generales van desde $20.000 (Tribuna Plus) hasta $45.000 (Campo Full).
Domingo 22: Los valores oscilan entre los $25.000 y los $55.000.
Menores: Los niños de hasta 5 años inclusive no pagan entrada en ninguno de los sectores.

Es importante recordar que los vecinos que están al día con sus tasas municipales todavía pueden acceder a los valores diferenciales (un 20% menos del precio general).

