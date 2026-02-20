La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 en General Roca, arranca en unas horas, con tres escenarios en simultáneo, artistas nacionales como Ysy A, Neo Pistea, Emanero, Damas Gratis, Cazzu y Lali, el tradicional Concurso del Peso de la Manzana que entregará un auto y una moto 0 km, y una grilla cargada de música, producción y espectáculos para toda la familia durante tres noches intensas.

El predio está listo y la ciudad vibra. Desde las 20, el escenario mayor “Carlos Soria” abrirá con Kala Rivero y La Estafa Dub, antes de que el trap tome el control con Neo Pistea y Ysy A. Será una noche pensada para el público joven, con luces, pantallas y un cierre que promete hacer temblar el Alto Valle.

En paralelo, el escenario regional “Nuestros Artistas”, en la globa cercana al parque de diversiones, ofrecerá una propuesta bien diversa: danza folklórica con Latido de Mujeres, rock con Alter Ego, folklore solista, guaracha, chamamé y cuarteto. Es decir, mientras el escenario mayor late urbano, el regional sostiene la identidad.

Además, desde las 19.30, el escenario de la Producción + Infancias dará inicio con la Bendición de los Frutos y el reconocimiento a palistas roquenses. Porque la Fiesta no se olvida de su raíz productiva y combina espectáculo con tradición.

El sábado llegará el turno fuerte de la cumbia con Emanero y Damas Gratis, junto al esperado Concurso del Peso de la Manzana, donde diez vecinos buscarán acertar el peso exacto para llevarse un auto 0 km. Y el domingo el cierre será de alto impacto con Cazzu y Lali, después del reconocimiento a protagonistas del circuito productivo.

Así, durante tres noches, Roca vuelve a convertirse en el epicentro de la región. Música, premios, identidad y multitudes: la Fiesta de la Manzana ya está en marcha y promete no dar respiro.

Precios de las entradas y descuentos para vecinos

Viernes 20 y sábado 21: Los precios generales van desde $20.000 (Tribuna Plus) hasta $45.000 (Campo Full).

Domingo 22: Los valores oscilan entre los $25.000 y los $55.000.

Menores: Los niños de hasta 5 años inclusive no pagan entrada en ninguno de los sectores.

Es importante recordar que los vecinos que están al día con sus tasas municipales todavía pueden acceder a los valores diferenciales (un 20% menos del precio general).