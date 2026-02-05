El vínculo entre Ángela Torres y Marcos Giles dejó de ser solo un juego de redes para transformarse en un romance que se vive sin filtros al aire de Nadie Dice Nada (Luzu TV). La química entre ambos es evidente y, justamente por esa confianza, una charla aparentemente menor terminó exponiendo una situación que incomodó a la actriz y despertó debate entre sus compañeros.

Todo ocurrió en un clima relajado, cuando Marcos Giles decidió plantear un tema personal en tono de broma, casi como una “terapia de pareja” frente a cámaras. El influencer explicó que hubo una actitud que le llamó la atención y que sintió la necesidad de compartirla con el equipo, sabiendo que podía generar risas, pero también opiniones encontradas.

“Yo tengo un tema, Nico. Juntada de amigos que se están conociendo y aparece, en este caso Flor, con un buzo de un amigo tuyo…”, lanzó Marcos Giles, mirando a Nico Occhiato y poniendo el foco en una situación cotidiana que, para él, tiene un significado especial dentro de una relación que recién comienza.

Ante el planteo, Nico Occhiato fue directo: “¿Vos tenías buzos tuyos en tu casa?”. Lejos de dudar, Giles respondió con firmeza: “¡Y era mi casa, diez mil buzos tenía! Siento que es un poco íntimo usar la ropa de otro. Más sobre todo al principio”. Incluso exageró la escena con humor: “¿El buzo este es tuyo? ¡Plum! ¡Buuuueeee!”.

Lejos de quedarse callada, Ángela Torres defendió su postura y marcó una diferencia clave: “Igual a mí me molesta cero. Si te veo a vos, Flor, con un buzo de Marcos, no me molesta. Pero si veo a una random con el buzo de Marcos, sí”. Su respuesta generó risas, pero también dejó en claro que los límites cambian según el contexto.

Para justificar su mirada, Marcos Giles insistió: “Siento que es algo íntimo prestar la ropa. Lo que tenés que hacer es ir al cuarto a buscar un buzo mío”. En esa misma línea, Nico Occhiato apoyó a su compañero: “Si estamos en mi casa, andá a buscar un buzo mío”, reforzando la idea de códigos dentro de la pareja.

La discusión sumó una voz clave cuando Florencia Jazmín Peña analizó la situación con ironía: “Me molesta que después no admiten que son un poco celosos, son territoriales”. Su comentario encendió el debate sobre los celos y la posesividad, un tema recurrente en relaciones expuestas.

Finalmente, Ángela Torres cerró la anécdota entre risas, revelando la advertencia que recibió horas después: “Estuve todo el día con el buzo y a la noche escucho: ‘La próxima te ponés un buzo mío’”. Una frase simple que dejó en evidencia que, incluso en el humor, hay límites que se negocian.