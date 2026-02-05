Este jueves, en el inicio de la Fiesta de la Confluencia, la identidad neuquina estará bien representada por Los Berbel, con la inconfundible voz de Marité Berbel. La artista se prepara para subir al escenario desde las 21.20, en una de las presentaciones más esperadas del evento, y compartió con AM550 detalles sobre lo que los asistentes podrán disfrutar en su show.

Marité Berbel relató cómo fueron los preparativos para esta gran noche. “Ayer estuvimos probando sonidos y ensayando, hoy me tomé un descanso para estar lista, ya que subir al escenario de la Confluencia es un compromiso tremendo”, expresó la cantautora.

El repertorio promete ser una mezcla de los grandes éxitos que marcaron su carrera junto a su hijo, Traful Berbel, pero también de temas nuevos. "Siempre tratamos de incluir algo de lo más conocido, lo que la gente espera escuchar, pero también hay espacio para lo nuevo. Este año, además, quiero hacer una especie de ‘oración a la lluvia’ por los incendios que han afectado tanto a nuestra provincia”, adelantó Marité.

El mensaje ambiental: la lucha contra los pinos

Una de las cuestiones que Marité lleva a sus conciertos a lo largo de los años es su preocupación por el daño ambiental, en particular por la plantación de pinos, que ella considera un grave problema para la flora y fauna autóctona. “Hace años que lo vengo diciendo en los escenarios: no se deben plantar más pinos y, lamentablemente, debemos arrancarlos. Los incendios que devastan nuestra tierra tienen mucho que ver con estos árboles, que son los principales detractores de los ecosistemas locales”, explicó.

A pesar de la gravedad de la situación, Marité prefiere no pensar en la mano humana detrás de los incendios. “Yo elijo creer que fue un rayo, algo fortuito. Me duele mucho pensar que pueda haber algo más detrás”, reflexionó, mostrando su profundo amor y preocupación por la naturaleza de la región.

Identidad y la cultura neuquina

Marité también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de fomentar la cultura y la identidad neuquina, especialmente entre las nuevas generaciones. “La cultura es dinámica, siempre cambia, pero nosotros con Traful tratamos de incentivar a los chicos a cantar sobre nuestro lugar, sobre nuestra provincia, para que el mundo conozca lo que tenemos”, dijo con orgullo.

Según la cantante, su familia fue un pilar fundamental en la transmisión de esta identidad. "Cuando nacimos, mi papá nos puso un sello en la frente que dice ‘identidad’. Y cantarle a nuestro lugar siempre nos ha llenado de orgullo. Cuando vamos a otras provincias y nos piden cantar el himno de Neuquén, no lo dudamos. Creemos en lo que hacemos", expresó.

La anécdota con La Sole: una sorpresa en casa

Marité compartió una divertida anécdota sobre una visita inesperada de la cantante Soledad Pastorutti, conocida como La Sole, hace pocas semanas. "Estábamos en plena entrevista en casa, cuando alguien golpeó las manos en la puerta. ¡Era La Sole! Había venido de sorpresa, sin avisar, y nos encontramos con ella justo en ese momento", recordó.