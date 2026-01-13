A cinco meses de anunciar públicamente su embarazo, Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez el video del momento exacto en el que se enteró de que estaba esperando un hijo junto a su expareja Sebastián Graviotto. La grabación, publicada en su cuenta de Instagram, muestra una reacción lejos de lo idealizado en redes sociales y expone una escena cargada de impacto y vulnerabilidad.

En las imágenes se puede ver a Juana Repetto completamente en shock, llevándose las manos a la cara y con la voz temblorosa tras ver el resultado positivo del test de embarazo. “¡Ay, la concha de la lora!”, fue la frase espontánea que lanzó, reflejando el desconcierto absoluto ante una noticia que no estaba dentro de sus planes inmediatos.

Lejos de una reacción festiva, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto explicó que repitió el test en el acto y que lo primero que sintió fue miedo, desesperación e incertidumbre. Según relató, el embarazo se dio tras un reencuentro íntimo inesperado con Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario, en un contexto emocional complejo.

Junto al video, Juana Repetto escribió un extenso y honesto descargo donde contó por qué dudó tanto en hacer público ese registro. “Claramente fue recontra inesperado, me dio mucho miedo. No estaba buscando un embarazo, no estaba para nada en mis planes y muchísimo menos era el momento ni el formato ideal”, confesó sin filtros.

En ese mismo texto, la influencer hizo foco en la presión social que existe sobre cómo “debería” reaccionar una mujer al enterarse de un embarazo. “Sé la culpa que se siente por no haber tenido la reacción de Instagram, sentir incertidumbre, miedo y putear en lugar de festejar”, escribió, generando una fuerte identificación entre sus seguidoras.

Aun así, Juana Repetto fue contundente al aclarar que esa reacción inicial no invalida el amor por su hijo. “Esto no quiere decir que sea un hijo no deseado y mucho menos que no será amado. Fue aceptado desde el minuto cero, aunque llevó tiempo asimilar su llegada”, explicó con claridad.

Actualmente embarazada de Timoteo, contó que con el correr de los días apareció el instinto protector, la ilusión y la felicidad, aunque reconoció que todavía le cuesta dimensionar que en pocas semanas tendrá un recién nacido en brazos. “Tu llegada fue como y cuando tenía que ser. No tengo dudas”, expresó.

Para cerrar, Juana Repetto dejó un mensaje empático y poderoso dirigido a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. “Está bien no estar feliz de entrada, amiga. No estás sola”, escribió, recibiendo una ola de apoyo y agradecimiento por visibilizar una maternidad real, sin filtros ni exigencias irreales.