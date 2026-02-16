Una imagen publicada en San Valentín alcanzó para disparar versiones de alto voltaje. La China Suárez mostró en sus redes una celebración rodeada de flores y detalles románticos, pero fue el anillo que llevaba en el dedo anular el que capturó todas las miradas. Desde entonces, el nombre de Mauro Icardi quedó inevitablemente ligado a la pieza.

En las fotografías se aprecia un solitario de gran tamaño que, según especialistas y panelistas, pertenecería a la línea Destinée de Cartier. Se trata de un diseño tipo halo con diamante central de talla brillante, rodeado por un círculo de piedras más pequeñas que amplifican el destello. La banda, confeccionada en platino, presenta engaste pavé.

La combinación de materiales y la firma de alta joyería explican el impacto visual. No es una pieza discreta ni minimalista, sino un modelo asociado a propuestas formales de matrimonio dentro del universo del lujo internacional. Esa lectura alimentó la hipótesis de un compromiso entre Mauro Icardi y la China Suárez.

En cuanto al valor, la cifra que comenzó a circular ronda los 30.000 dólares. La estimación, difundida por la periodista Fernanda Iglesias, se basa en un diamante de entre uno y 1,2 quilates, con características de pureza y color acordes a esa franja de precio. En moneda argentina, la suma equivale a varios millones.

Dentro de la misma colección existen alternativas más accesibles que parten de los 7.000 o 10.000 dólares, así como versiones que superan ampliamente los 50.000 e incluso los 100.000 dólares dependiendo de las especificaciones. El ejemplar que lució la China Suárez se ubicaría en un rango intermedio alto dentro del catálogo.

También circularon versiones sobre una posible propuesta organizada por Mauro Icardi durante una velada privada. Se habló de un paseo en yate y una ambientación especial, aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el significado del anillo ni la existencia de un compromiso formal.

Por ahora, el dato concreto es la presencia de la joya y las estimaciones sobre su costo. Sin declaración oficial de Mauro Icardi ni de la China Suárez, el anillo continúa funcionando como detonante de especulaciones, mientras el valor millonario atribuido a la pieza refuerza la intriga sobre el verdadero estado de la relación.