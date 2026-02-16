El 14 de febrero dejó una pista que no pasó inadvertida. Evangelina Anderson compartió imágenes de su día y, sin confirmarlo de manera explícita, despertó versiones que la vuelven a vincular con Ian Lucas. No hubo declaraciones formales ni fotos juntos, pero las señales digitales fueron suficientes para instalar la sospecha.

En sus historias de Instagram, Evangelina Anderson se mostró preparando un asado, algo que llamó la atención por su postura dentro de MasterChef Celebrity frente a los productos de origen animal. Acompañó el video con la frase “Te hago el asado y todo” y lo musicalizó con “¡Aprovecha que estoy soltero!”, un detalle que muchos leyeron como guiño.

El foco, sin embargo, se desplazó hacia su vestimenta. La periodista Paula Varela sostuvo en X que tanto la remera como el short que llevaba puestos pertenecerían a Ian Lucas. A partir de esa observación, el contenido dejó de ser una simple escena doméstica para transformarse en indicio de un posible reencuentro.

“Qué rápido llega la data. ¡Es así! Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir. El tema es que después volvió a entrar pero sola. Ahí está con: casa de Ian, remera de Ian, short de Ian. ¿Para qué lo sube? Los leo”, escribió la comunicadora, alimentando la interpretación de que habrían pasado la fecha juntos.

El antecedente entre ambos suma contexto a la lectura. El vínculo habría quedado en pausa cuando Evangelina Anderson señaló que lo que se veía en pantalla formaba parte del “show”. Desde entonces, compartieron espacio en el reality con cierta distancia, aunque en declaraciones posteriores hablaron de buena relación.

“Somos buenos compañeros... lo quiero un montón a Ian y está todo re bien”, expresó en su momento la modelo. Ian Lucas, por su parte, afirmó: “Todo bien con Evangelina, la banco”. Ninguno confirmó un romance renovado, pero las publicaciones de San Valentín volvieron a acercarlos en el terreno de las especulaciones.

Por ahora, no existe palabra oficial que confirme una reconciliación. Lo concreto es que Evangelina Anderson dejó expuestos elementos que el público interpretó como pruebas de un reencuentro, y la coincidencia de fecha, escenario y vestuario terminó de consolidar la sospecha que recorre las redes.