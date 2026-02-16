Luego de recuperarse de un mal inicio con dos victorias consecutivas, Racing se prepara para el próximo desafío en el de visitar a Boca en La Bombonera. De cara a ese compromiso la Academia tendrá la buena noticia de que cuatro jugadores están nuevamente a disposición para el duelo ante el Xeneize. El entrenador Gustavo Costas volverá a contar con Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Baltasar Rodríguez e Ignacio Rodríguez.

En el caso de los primeros dos, piezas importantes de la defensa, Colombo retornó a los entrenamientos luego de un golpe sufrido en la derrota ante Tigre mientras que García Basso estuvo ausente por motivos personales en el triunfo contra Banfield pero volverá a estar disponible ante Boca.

Por su parte, Nacho Rodríguez arrastra un esguince en el tobillo izquierdo que viene desde el año pasado y desde aquel entonces se venía infiltrando, pero debió frenar antes del duelo ante Argentinos Juniors. Después de una semana de rehabilitación, se incorporó al grupo con normalidad. Por último, Baltasar Rodríguez debió salir en el entretiempo del último encuentro por una sobrecarga, sin embargo los estudios descartaron una lesión muscular y estará disponible para el viernes.

Baltasar Rodríguez salió ante Banfield y estuvo en duda, pero está disponible para jugar con Boca.

Sobre la situación de éste último, Costas explicó tras el duelo ante Banfield: “Dudamos si iba a ser titular porque estaba así, lo probamos en la entrada en calor y me parece que nos mintió porque faltando 10 para el primer tiempo nos pidió salir”. Además, el DT fue tajante en cuanto a lo que espera del equipo en el próximo compromiso: "A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo. Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí".