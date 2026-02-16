Desde la designación en el transcurso de la semana pasada del arbitro tandilense Lucas Novelli como colegiado principal y Martín Nardelli como asistente, como integrantes de la cuarteta arbitral que iba a dirigir la final entre los ganadores de la zona Cuyo (FADEO de Russell, departamento de Maipú en Mendoza) y de la Patagonia, La Amistad de Cipolletti, por uno de los cuatro ascensos del Torneo Federal Regional Amateur 2025/2026 a Torneo Federal A, en la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores del plantel cipoleño, se instaló la hipótesis que el elenco de la Liga Deportiva Confluencia podría ser perjudicado, tal como ocurrió este pasado domingo en Villa Mercedes.

En la previa del partido en la sección deportes de Mejor Informado se tituló "designaciones de árbitros para las finales que reavivan la desconfianza. Muchas hipótesis y dudas causaron las designaciones de colegiados para los cotejos que van a definir el certamen".

La nota en su interior remarcó que "de un tiempo a esta parte el ascenso argentino es considerado como uno de los más corruptos del mundo. La Primera Nacional, Torneo Federal A, Primera B y C y por supuesto el Torneo Regional Federal Amateur. Es cierto que las transmisiones de streaming y las imágenes que que viralizan las redes sociales, han dejado expuestos a los árbitros que dirigen la cuarta categoría. Colegiados sospechados, que dejan dudas en su accionar, y las versiones que circulan hacen desconfiar cada fin de semana de su performance" .

Y agregó que "la honestidad está en duda en cada partido, se habla de corrupción, soborno, de los propios clubes involucrados, en el medio las apuestas deportivas, legales e ilegales, clubes que son sponsorizados por bancas ligadas al juego y algunos mandatos que se deben cumplir por orden y/o pedido de máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal, conforman un cóctel peligroso cada fin de semana.

Y lamentablemente lo que se especuló que podía suceder ocurrió. Dos penales inexistentes en favor del equipo mendocino, el segundo en tiempo de descuento, una expulsión inventada, posiciones adelantadas mal cobradas, en todos los casos en contra del equipo rionegrino, confirmaron lo que se preveía pasaría y vaya si sucedió.

Desde finalizado el partido las redes sociales, se hicieron eco de la lamentable actuación de los colegiados, que pusieron al partido entre FADEP y La Amistad por encima del encuentro de Boca ante Platense, el gol de Di María o el triunfo de Cerúndolo en el Argentina Open de tenis.

