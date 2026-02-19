Nestor Hugo Basilotta, vicepresidente de la reconocida empresa argentina de alfajores Guaymallén, fue víctima de un robo mientras disfrutaba de sus vacaciones en Mar del Plata. El incidente se produjo en una zona muy concurrida de la ciudad balnearia, lo que sorprendió a propios y extraños.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 11 de la mañana en las inmediaciones del edificio Maral 45, ubicado en el sector conocido como Playa Grande, junto a un hotel de cinco estrellas. Según el informe policial, Basilotta conversaba en la vereda con el encargado del departamento cuando un delincuente se cruzó corriendo y le arrebató un reloj de oro.

El ladrón escapó rápidamente en una motocicleta acompañado por un cómplice, lo que impidió que el empresario pudiera reaccionar a tiempo. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del robo, mostrando la velocidad con la que actuaron los delincuentes.

Esta zona es especialmente transitada por miles de turistas durante la temporada de verano, lo que genera preocupación por la seguridad en un área tan frecuentada. El incidente pone en alerta a las autoridades locales y a la comunidad, dado que la víctima es una figura reconocida dentro del sector empresarial nacional.