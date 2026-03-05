Hay fechas que, aunque pasen los años, siguen marcando un antes y un después. Este jueves, Maru Botana volvió a enfrentarse a uno de esos momentos al recordar a su hijo Facundo, quien habría cumplido 18 años. La cocinera decidió compartir en sus redes sociales un mensaje íntimo que rápidamente conmovió a miles de seguidores.

La publicación incluyó un video muy especial que rescata un recuerdo de su vida personal y profesional. En las imágenes aparece el momento en que la cocinera presentó al bebé en televisión, rodeada de su equipo y en un contexto cargado de emoción. Ese fragmento televisivo se convirtió en el punto de partida para el homenaje que Maru Botana decidió hacer público.

El mensaje que acompañó la publicación dejó ver el impacto que esa fecha tiene en su vida. “Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace dar cuenta de que hoy no soy yo, el que también me dan muchas ganas de recordarte”, escribió al comenzar el texto dedicado a su hijo.

En otro tramo del posteo, la cocinera reflexionó sobre el tiempo que pudo compartir con él antes de su fallecimiento. “Hoy cumplirías 18 años, y si bien te tuve solo seis meses, creo que puedo imaginarte”, expresó en una frase que resonó entre quienes siguieron la publicación.

El video compartido también permitió revivir un momento cargado de ternura en su programa de televisión. En ese recuerdo aparece rodeada de compañeros y amigos que formaban parte del ciclo, un equipo que acompañó aquella presentación del bebé frente a las cámaras.

Al recordar ese instante, la conductora escribió: “Me gusta revivirte, compartiendo con todos estos momentos tan divertidos y lindos. Rodeados de tanto amor en mi programa con un equipazo de gente que adoro y con mi hermoso amigo Diego”.

La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, que dejaron cientos de mensajes de apoyo y cariño. La figura pública suele compartir aspectos de su vida familiar, pero en esta ocasión el recuerdo de su hijo volvió a tocar una fibra muy profunda en quienes siguen su historia.

Para cerrar el homenaje, Maru Botana dejó unas palabras que sintetizan el vínculo que mantiene con su memoria. “Te amo Facu, siempre en mi corazón. Gracias Topito por estos videitos que me miman tanto”.