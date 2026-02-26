La preocupación por Leevon Kennedy volvió a instalarse con fuerza luego de que Ángel de Brito lanzara una frase inquietante en pleno vivo. “¿Saben que no la encuentro más? Desapareció de verdad”, dijo el conductor, casi al pasar, pero lo suficiente como para sembrar dudas en el estudio y entre los seguidores de Bondi Live y LAM.

Según detalló Ángel de Brito, tiempo atrás recibió mensajes que lo dejaron perplejo. “Ella me mandó un mensaje hace un tiempo diciendo que Donald Trump la quería asesinar”, contó el periodista, generando sorpresa inmediata en Denise Dumas y el resto del panel. Aquellos audios, recordó, incluían referencias a la CIA y supuestos secretos vinculados a la familia Kennedy.

La historia pública de Leevon Kennedy siempre estuvo atravesada por versiones impactantes. Durante años aseguró ser hija no reconocida de John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe, un relato que la llevó a recorrer distintos ciclos de la televisión argentina y a convertirse en personaje recurrente del espectáculo local.

En medio del debate televisivo, Alejandra Maglietti recordó otro capítulo llamativo del pasado de la mediática. “Durante su adolescencia y su infancia, contado por ella misma, estuvo escondida en la selva amazónica”, señaló la panelista, evocando una versión que explicaría, según la propia Leevon Kennedy, su particular mirada sobre el mundo.

Más allá de las teorías, Ángel de Brito destacó una cualidad que siempre le reconoció: “Es sumamente inteligente, habla seis idiomas. Un día en LAM la puse a prueba pidiéndole que hablara en alemán y empezó a hablarlo perfectamente”. Esa escena reforzó el enigma en torno a su figura.

Entre sus relatos también figuró un supuesto romance con David Bowie, una historia que ella misma difundió y que alimentó su perfil excéntrico. A eso se sumó un episodio más terrenal: fue demorada en un local de Carrefour por intentar llevarse queso brie sin pagar. “Había sido detenida porque había robado queso brie”, recordaron, mientras Denise Dumas ironizó: “Es que ella no come queso cremoso, solo come queso brie”.

En julio de 2025, el nombre de Leevon Kennedy volvió a circular tras un mensaje publicado en su cuenta de X anunciando que estaba internada en una clínica de Palermo. “Recen por ella. Gracias”, decía el posteo. Desde entonces no hubo partes médicos ni aclaraciones oficiales.

El último mensaje previo a ese anuncio fue enigmático: “Guarden este Twuit! Hoy no tengo followers en X. En un futuro no muy lejano esta pequeña cuenta pasará a costar millones de dólares”. Desde aquel posteo, silencio absoluto. Mientras Ángel de Brito insiste en que no logra contactarla, la pregunta sigue abierta: ¿qué pasó con Leevon Kennedy?