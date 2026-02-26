A pocos días del inicio de las clases, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) denunció que numerosas escuelas de la provincia no están en condiciones de comenzar el ciclo lectivo. El gremio señaló que los compromisos asumidos por Educación no se cumplieron y que las comunidades educativas enfrentan un escenario de precariedad que impide garantizar la seguridad y la salubridad en los edificios escolares.

Entre los casos más graves se encuentran la ESRN N° 38 y el CEM N° 112 de San Antonio Oeste, instituciones que requerían refacciones sanitarias desde hace tiempo. Según UnTER, el Ministerio había prometido instalar módulos provisorios para suplir la falta de baños durante la ejecución de las obras, pero nada de eso se concretó. Los sanitarios fueron demolidos, los escombros permanecen en el patio y las aulas se utilizan como depósitos de materiales de construcción, mientras obreros circulan permanentemente por el edificio.

La situación llevó a que las familias decidieran no enviar a sus hijos a clase, conscientes de que las condiciones mínimas de habitabilidad no estaban garantizadas. “En una obra inconclusa es imposible hacer escuela”, remarcaron desde el gremio, que calificó de ficticio el compromiso con la educación que la ministra Patricia Campos asegura tener.

La ESRN N° 38 y el CEM N° 112 de San Antonio Oeste presentan obras inconclusas y sanitarios demolidos

En la Zona Andina, la ESRN N° 10 de El Bolsón también padece el abandono. La delegada de Salud en la Escuela de UnTER, Florencia Anfuso, acompañó a la comunidad educativa y constató que el establecimiento no cuenta con baños disponibles y se encuentra inhabitable para la tarea pedagógica. Los sanitarios fueron desmantelados y convertidos en obrador, las aulas están llenas de escombros y más de diez obreros trabajan en el edificio, generando polvo y ruidos constantes.

La normativa vigente es clara: si las condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad no están dadas, no puede haber actividad escolar. Por eso, UnTER advirtió que en Río Negro habrá estudiantes que no podrán iniciar el ciclo lectivo y responsabilizó directamente al gobierno provincial.

La denuncia se suma a los reclamos salariales que el gremio viene sosteniendo en los últimos meses. UnTER cuestionó el discurso oficial y acusó al Ministerio de diseñar “un relato de mentiras” mientras las comunidades educativas esperan soluciones reales y a tiempo. La falta de infraestructura y el atraso en las obras se convierten así en un nuevo frente de conflicto, que amenaza con profundizar la tensión en el inicio del año escolar.