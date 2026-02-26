La Municipalidad de Neuquén confirmó que el viernes 27 de febrero realizará el pago de los haberes correspondientes al mes de febrero para la totalidad de los trabajadores municipales.

“El depósito se efectuará en el último día hábil del mes y con recursos propios del municipio, sin necesidad de asistencia financiera”, explicó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky.

El funcionario destacó que el cumplimiento del cronograma salarial “es el resultado del ordenamiento de las cuentas públicas”.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la previsibilidad en el pago de sueldos contribuye a fortalecer la actividad económica local y a sostener el movimiento comercial de la ciudad.