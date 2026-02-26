¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Borrachos en dos ruedas

Turistas paseaban borrachos en una Harley-Davison por Bariloche y terminaron a pie

Dos turistas borrachos fueron sorprendidos en Bariloche manejando costosas motos de alta cilindrada que finalmente fueron secuestradas.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 10:38
En un control de alcoholemia sobre la Ruta Provincial 77, en pleno Circuito Chico de Bariloche, un turista porteño y otro pampeano quedaron de a pie al dar positivo en un control de alcoholemia. Ambos viajaban en dos  costosas Harley-Davidson de alta cilindrada y terminaron con sus motos secuestradas

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, junto al Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, desplegó un control preventivo ayer por la tarde. Lo que parecía una jornada tranquila en el Circuito Chico se transformó en noticia cuando dos imponentes Harley-Davidson fueron detenidas. Los agentes no tardaron en descubrir que sus conductores no estaban en condiciones de manejar.

Los turistas, uno es oriundo de Buenos Aires y otro de La Pampa. Ambos llegaron como turistas a Bariloche, pero su paseo terminó abruptamente. La imagen de dos motos de lujo retenidas por la policía en medio de la ruta generó curiosidad entre quienes transitaban la zona.

Alcoholemia positiva

El primer motociclista arrojó 0,31 gramos de alcohol por litro de sangrer. Aunque la cifra puede parecer mínima, en Río Negro rige la tolerancia cero, lo que convierte cualquier registro positivo en infracción. El segundo, en cambio, superó a su compañero de ruta. El alcoholímetro marcó 0,46 gr/l, una cantidad que evidencia un consumo significativo.

Estas motos Harley-Davidson de alta cilindrada, representan símbolo de poder y estatus. Sin embargo, el lujo no fue suficiente para evitar la sanción. Y se evidencia el contraste entre la ostentación de los rodados y la irresponsabilidad de sus conductores potencia.

