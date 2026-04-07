Durante el fin de semana largo en Punta del Este, Sabrina Rojas y José Chatruc eligieron revelar su vínculo públicamente, disipando así los rumores que circulaban sobre un posible romance entre ellos. La pareja fue captada compartiendo momentos de intimidad y complicidad frente a las cámaras y a la mirada de quienes los rodeaban.

Las imágenes difundidas en redes sociales y programas de espectáculos mostraron a la actriz y conductora junto al exfutbolista abrazados y besándose en la playa, lo que generó gran repercusión y confirmó que su relación ya no es un secreto. Estas postales despertaron comentarios tanto en el público presente como en el ámbito mediático.

Con humor, Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, describió la escena diciendo que Sabrina parecía estar “montada arriba de él” y añadió: “Pepe no lo puede creer. Está levitando, está en un cumpleaños... Están prendidos fuegos. Se tuvieron que ir al mar para bajar”. Esta interpretación reflejó la sorpresa y simpatía que causó la pareja en el medio.

El productor Carlos Rottemberg, en un encuentro grabado para un ciclo televisivo, se refirió a ellos como novios, aportando una voz autorizada que respalda la idea de que el romance está consolidado. Sabrina reconoció: “Es nuevo esto”, recordando una cena compartida en verano, mientras Rottemberg bromeó: “Todavía funciona todo”.

Un amor que la hace sentir bien a Sabrina

Natalie Weber, panelista y amiga cercana de Sabrina, destacó que la modelo está “muy contenta” y celebró la conexión con Chatruc, describiéndolo como “un amor” que la hace sentir bien. Resaltó además la sintonía especial que ambos comparten, evidente en la armonía y complicidad que exhiben en público.

Este romance surge en un momento de transformación personal para Sabrina, quien tras su separación de Lechuga Liñares, mostró disposición para abrirse nuevamente al amor. La cercanía con Chatruc se fortaleció dentro de un grupo de amigos en común, con encuentros y cenas que permitieron profundizar su relación.

La actriz señaló que mantiene un contacto frecuente con José y que la relación se basa en la naturalidad y confianza, sin definir aún un título formal. En su círculo cercano, la relación es vista como una combinación de amistad, complicidad y la posibilidad de un nuevo comienzo.

Sabrina Rojas y José Chatruc confirman romance en Punta del Este

La exposición pública del fin de semana largo en Punta del Este, junto con los comentarios de amigos y figuras del ambiente, reafirma que la pareja atraviesa un momento positivo y consolidado, generando interés y expectativa sobre su futuro juntos.