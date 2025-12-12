El estudio de MasterChef Celebrity quedó en silencio por unos segundos cuando Miguel Ángel Rodríguez protagonizó una caída inesperada en pleno desafío. La imagen fue fuerte: el actor resbaló cerca de una mesa y el golpe encendió alarmas inmediatas entre sus compañeros, el jurado y la producción, que por un instante temieron que el episodio tuviera consecuencias mayores.

Todo ocurrió durante el momento más frenético del programa, cuando los participantes corrían por el mercado para conseguir ingredientes y elementos de emplatado. Con varios objetos en la mano y el reloj apurando, Miguel Ángel Rodríguez perdió el equilibrio al regresar a su estación. El impacto fue tan abrupto que nadie atinó a reaccionar de inmediato.

La preocupación se apoderó del estudio y varios salieron disparados a asistirlo. Mientras intentaba incorporarse desde el piso, el actor buscó llevar tranquilidad a todos y gritó con énfasis: “Estoy bien, sigan, sigan”. Aun así, los gestos de susto persistieron, sobre todo por lo cerca que había quedado del borde del mueble.

El primero en llegar fue Maxi López, que no dudó en soltar lo que tenía en las manos para auxiliarlo. Momi Giardina también se acercó rápidamente, mientras el resto observaba con tensión. El alivio empezó a aparecer cuando Miguel Ángel Rodríguez logró sentarse y demostrar que no había sufrido lesiones de gravedad.

Con el susto controlado, el clima empezó a aflojarse y el humor se coló en la escena. Maxi López fue el encargado de romper la tensión con una salida bien futbolera: “¡Pedí el VAR!”. La frase desató las primeras risas, en sintonía con el desafío del día, inspirado justamente en la gastronomía de cancha.

A partir de ahí, el momento viró directamente a la comedia. Sofía Martínez aprovechó la distracción general y, entre carcajadas, levantó del piso un cono de papas que había quedado cerca del actor, mientras otros compañeros bromeaban alrededor de Miguel Ángel Rodríguez, que todavía terminaba de ponerse de pie.

Confirmado que todo había quedado en un susto, el programa siguió su curso habitual. Miguel Ángel Rodríguez pudo continuar cocinando y presentar su plato sin problemas, mientras el episodio quedó como una anécdota que mezcló tensión, compañerismo y picardía, y dejó en claro que, incluso en la presión máxima, el humor siempre encuentra la forma de aparecer.