La gala de repechaje de MasterChef Celebrity Argentina dejó una combinación perfecta de tensión, humor y momentos virales, con Esther Goris como protagonista absoluta. La actriz vivió una jornada intensa que incluyó una fuerte pelea por ingredientes, ironías frente al jurado y un cierre tan emotivo como accidentado que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

El primer foco del escándalo se dio cuando Emilia Attias y Esther Goris fueron en busca del mismo ingrediente clave: el salmón. En una prueba contrarreloj, donde los participantes debían elegir pescados de mar o de río, ambas coincidieron en el producto más codiciado y ninguna estuvo dispuesta a ceder. La escena fue tensa y expuso el costado más competitivo del certamen.

Lejos de negociar, Emilia Attias fue contundente y se quedó con el salmón completo, rechazando la propuesta de dividirlo. “No lo iba a soltar, era mío”, lanzó sin filtro, mientras Esther Goris debió resignarse y optar por un dorado. El clima se volvió tan espeso que fue necesaria la intervención de Wanda Nara, quien ordenó la situación y le indicó a Goris que regresara al mercado.

Durante la devolución del jurado, la tensión no desapareció del todo. Tras recibir elogios por su ceviche, Esther Goris ironizó agradeciéndole a Emilia Attias por el resultado. La respuesta no tardó en llegar y, entre risas, la ex Casi Ángeles le pidió que prometiera “no robar más nada”, dejando en claro que el cruce seguía latente.

Al presentar su plato, Wanda Nara recordó el episodio y aseguró que casi terminan a las trompadas, mientras Emilia Attias reafirmó su postura ante las cámaras. Finalmente, ambas lograron regresar al certamen, pero fue Germán Martitegui quien anunció que el delantal blanco quedaba en manos de Attias, sellando una definición electrizante.

Sin embargo, la noche todavía tenía un giro inesperado reservado para Esther Goris. En la gala final del repechaje, el jurado integrado por Donato de Santis y Damián Betular debió decidir entre ella y Julia Calvo. Al escuchar su nombre como ganadora, Esther se abalanzó a abrazar a su compañera y ambas cayeron al piso en medio del festejo.

La caída de Esther Goris y Julia Calvo se transformó en uno de los bloopers más comentados de la temporada. Entre risas, emoción y ayuda del equipo, la actriz confesó estar sin palabras por su ingreso al programa, cerrando una noche que la confirmó como una de las figuras más intensas y carismáticas de MasterChef Celebrity Argentina.