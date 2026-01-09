Un video que comenzó mostrando una escena familiar terminó revelando uno de los momentos más angustiantes que vivieron los hijos de Evangelina Anderson junto a Martín Demichelis. Las imágenes, difundidas en televisión, registraron un episodio ocurrido en una playa de José Ignacio donde el mar, que parecía calmo, se volvió una trampa peligrosa.

El hecho sucedió el último día del año, cuando Martín Demichelis se encontraba con sus hijos en la playa Laguna Escondida. En el programa A la tarde mostraron el material audiovisual y describieron cómo lo que empezó como un baño refrescante se transformó en una situación límite. Al abrir el ciclo, Karina Mazzocco explicó lo que se veía en pantalla: “Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua”.

La conductora también detalló por qué el episodio fue todavía más riesgoso. Se trataba de una playa donde no está permitido bañarse y no había guardavidas activos en ese momento. Aun así, la tragedia se evitó por una coincidencia clave. Mazzocco contó: “En esa playa está prohibido bañarse, no había ningún salvavidas, pero, afortunadamente, los guardavidas, que, siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco, se fueron a surfear. Estaban en la playa al lado, a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis”.

Mientras se reproducían las imágenes, los panelistas describieron el cansancio y el miedo de los chicos al intentar salir del agua. Oliver Quiroz precisó el lugar exacto del hecho y señaló: “Esto fue en la playa Laguna Escondida en José Ignacio”. Luego agregó, con tono de alarma: “Vemos a su sobrina Camila, vemos a Bastian, lo vemos a Martín y obviamente que después aparece Abrojito, que es la nena más chiquita. Ella se asusta viendo a su hermano que sale de una manera cansada, agotado, asustado”.

Luis Bremer resumió la gravedad del momento con una frase contundente: “Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue”. El episodio reabrió el debate sobre la seguridad en esa zona, ya que, según se explicó al aire, se trata de una playa sin guardavidas permanentes.

La situación tomó otra dimensión cuando se conoció cómo se enteró Evangelina Anderson. Según revelaron en el mismo programa, la modelo no fue informada de inmediato por Martín Demichelis. Santiago Sposato contó que “Se enteró en el avión, volviendo a Buenos Aires, y por uno de sus hijos. No se enteró por Martín Demichelis”. Y agregó un dato que agravó el impacto emocional: “Esto pasó el 31 de diciembre, pero ella se entera el 4 de enero volviendo en el avión con sus hijos porque el mayor, Bastian, se lo cuenta”.

Al conocer lo ocurrido, Evangelina Anderson quedó profundamente afectada. Según relataron, la angustia fue inmediata al tomar dimensión de que dos de sus hijos estuvieron en riesgo sin que ella lo supiera durante varios días. El video, que hoy genera conmoción, dejó expuesto un susto enorme y una advertencia clara sobre los peligros del mar, incluso cuando todo parece tranquilo.