Luego de confesar que siente celos por el crecimiento de su hijo mayor, Bastián Demichelis, Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática al referirse públicamente a su vínculo con Martín Demichelis. La modelo sorprendió con una reacción tajante cuando fue consultada sobre una posible reconciliación con el exfutbolista, con quien compartió más de dos décadas de vida y formó una familia.

La declaración se dio en diálogo con el Pelado López en el programa Juego Chino, por la pantalla de Telefe, donde Evangelina Anderson se mostró relajada, sincera y sin intención de esquivar el tema. Desde que se conoció la separación, cada aparición pública de ambos alimentó especulaciones sobre un posible acercamiento, algo que la modelo decidió aclarar de una vez por todas.

Tras la ruptura, surgieron múltiples versiones sobre supuestos terceros en discordia entre Martín Demichelis y la participante de MasterChef Celebrity. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió esos rumores. Con el correr de los meses, el exjugador fue vinculado a una joven morocha, mientras que a Evangelina Anderson se la relacionó sentimentalmente con Ian Lucas, su compañero dentro del reality de cocina.

En los últimos días, una publicación de Lola Demichelis volvió a encender las alarmas. La hija de la expareja compartió una imagen familiar por el cumpleaños de Martín Demichelis, gesto que muchos interpretaron como una señal de acercamiento. Poco después, Evangelina Anderson dejó de seguir en redes sociales a Ian Lucas, lo que reforzó aún más las versiones de reconciliación.

Para despejar dudas, la modelo decidió hablar sin filtros en el ciclo de Telefe. “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”, confesó Evangelina Anderson, dejando ver el impacto emocional que tuvo el final de su relación con Martín Demichelis.

Sorprendido por su sinceridad, el Pelado López intentó llevar tranquilidad y lanzó una pregunta directa: “No es ni una cosa ni la otra. ¿Y si se arreglan?”. El estudio quedó en silencio y la expectativa creció, ya que muchos esperaban una respuesta ambigua o diplomática por parte de la modelo.

Lejos de eso, Evangelina Anderson fue categórica y no dejó lugar a interpretaciones. “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo”, respondió con firmeza al ser consultada sobre una posible vuelta con Martín Demichelis, marcando un límite claro respecto a su pasado sentimental.

Para cerrar el tema y evitar futuras especulaciones, la modelo redobló la apuesta y sentenció: “De ninguna manera. Te lo firmo”. De esta manera, Evangelina Anderson dejó en claro que, pese al cariño y la historia compartida, la reconciliación con Martín Demichelis no forma parte de su presente ni de sus planes a futuro.