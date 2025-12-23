Después de varios rumores, idas y vueltas y versiones cruzadas, finalmente quedó claro que la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson atraviesa un buen momento. La confirmación llegó de la forma más dulce: un video que se viralizó rápidamente y que mostró a la hija menor de la modelo compartiendo escena con el influencer en un show multitudinario.

El episodio ocurrió este lunes 22 de diciembre, cuando Ian Lucas se presentó en el Estadio Vélez junto a su amigo y compañero Fede Vigevani, en uno de los espectáculos más convocantes del año. Entre luces, música y miles de fanáticos, una invitada muy especial se robó todas las miradas: Emma Demichelis, la hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Durante una de las canciones del show, Emma apareció en el escenario junto a Shaina, la hija de La Joaqui. Ambas niñas son fanáticas declaradas tanto de Ian Lucas como de Fede Vigevani, por lo que la experiencia fue, sin dudas, un sueño cumplido. Las cámaras captaron cada gesto de emoción y asombro.

La participación no terminó ahí. La Joaqui, actual pareja de Luck Ra, también fue parte del show y se sumó a interpretar el tema que comparte con Ian Lucas y Fede Vigevani. El momento fue celebrado por todo el Estadio Vélez, que estalló en aplausos al ver a las niñas disfrutando del escenario con una enorme sonrisa.

Las imágenes no tardaron en circular por redes sociales y fueron interpretadas como una señal contundente de que está todo bien entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Días atrás, se había hablado de un posible conflicto luego de que ambos se dejaran de seguir en redes, lo que encendió especulaciones.

Sin embargo, la presencia de Emma Demichelis en un evento tan importante disipó cualquier duda. El gesto fue leído como una muestra de apoyo y buena sintonía, dejando atrás los rumores que habían generado preocupación entre los seguidores de ambos.

Desde hace tiempo, Evangelina Anderson comparte en sus redes los dotes artísticos de su hija. Emma Demichelis demostró desde muy chica interés por el canto, el baile y la actuación, y muchos de sus videos se volvieron virales rápidamente.

Actualmente, la niña estudia comedia musical y ya es señalada como una pequeña estrella en ascenso. Su aparición junto a Ian Lucas, Fede Vigevani y La Joaqui no solo fue tierna, sino que también marcó un momento inolvidable en su incipiente camino artístico.