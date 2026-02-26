El icónico guitarrista Andy Summers llegará a Neuquén el jueves 26 de febrero para presentarse en Casino Magic con su proyecto Call The Police. El espectáculo conmemora una década de giras y propone un recorrido por las canciones más reconocidas de The Police.

El repertorio incluye temas como “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “So Lonely” y “Every Little Thing She Does Is Magic”. La propuesta busca reinterpretar el legado del trío británico con una formación integrada por referentes del rock latinoamericano.

Tres referentes del rock internacional

Summers estará acompañado por João Barone, baterista de Os Paralamas do Sucesso, y Rodrigo Santos, histórico integrante de Barao Vermelho.

Call The Police se formó en 2014 tras el encuentro entre Summers y Santos, impulsado por el empresario Luiz Paulo Assunção. En 2017 se sumó Barone, completando el trío que desde entonces gira por distintos países con un espectáculo centrado en la obra de The Police.

Trayectoria y reconocimientos

Andy Summers integró The Police, banda que superó los 60 millones de discos vendidos y obtuvo múltiples premios Grammy. Además de su carrera con el trío británico, desarrolló una trayectoria solista y como productor. En 2016 estrenó el documental “Can’t Stand Losing You”, donde repasa la historia del grupo desde su experiencia personal.

João Barone es fundador de Os Paralamas do Sucesso y ha mantenido vínculos artísticos con integrantes de The Police. En 2007 su banda abrió el concierto del trío británico en el estadio Maracaná, y en 2011 compartió escenario con Stewart Copeland en el Festival PercPan de São Paulo.

Rodrigo Santos, con más de 25 años en Barão Vermelho, también construyó una carrera solista con diez discos y dos DVD editados. Publicó en 2015 su biografía “Cara a Cara” y ha colaborado con diversos artistas del rock brasileño.

Un recorrido por clásicos del rock

El show previsto para el 26 de febrero en Neuquén celebrará los 10 años de Call The Police con un formato de trío que recupera la esencia sonora de The Police. La propuesta combina repertorio histórico con una interpretación actual a cargo de músicos con amplia trayectoria internacional.