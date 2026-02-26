Alfredo Tizza es el nuevo DT de Deportivo Rincón para LiFuNe

El club Deportivo Rincón presentó oficialmente en las últimas horas al entrenador mendocino Alfredo Tizza como nuevo director técnico del plantel que competirá en las diferentes competencias que organizará este año la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

El nuevo conductor de El León del Norte viene de dirigir hasta hace unos días a La Amistad de Cipolletti con quién ganó la zona Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y perdió la final por uno de los cuatro ascensos ante FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Russell, departamento de Maipú de Mendoza, el polémico partido que ganaron los cuyanos por 3 a 2 jugado en el estadio de Jorge Newbery de San Luis.

En la primera parte del año pasado, Tizza dirigió Esperanza de Rincón de los Sauces, siendo el coordinador general y entrenador de varias categorías de la otra entidad de la ciudad del norte neuquino.

Durante la presentación, el presidente del club, Aníbal "Nito" Villalba, destacó la importancia de la incorporación del nuevo entrenador a la entidad y señaló que "sabemos que es un profesional con experiencia en el fútbol regional y hoy tenemos la oportunidad de contar con él en esta nueva temporada”.