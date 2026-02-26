La espera terminó y Ricky Martin confirmó su regreso a la Argentina tras varios años de ausencia. El ícono del pop latino había generado una ola de especulación entre sus fanáticos luego de publicar en sus redes sociales un mensaje que decía: “Nos vemos en abril Argentina, Uruguay y Paraguay”. Esa frase fue suficiente para que el público local estallara de entusiasmo y comenzara a preguntarse cuándo sería el show y cómo conseguir entradas.

A tres años de su última visita al país, Ricky Martin vuelve con un espectáculo de nivel internacional que ya recorrió distintos escenarios del mundo con localidades agotadas. El cantante puertorriqueño promete un concierto cargado de energía, hits históricos y una puesta en escena impactante, consolidando su lugar como uno de los artistas más convocantes de la música latina.

La gira por el Cono Sur tendrá su puntapié inicial el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y desembarcará finalmente en Buenos Aires el 18 de abril. La cita en Argentina será en el Campo Argentino de Polo, uno de los espacios más importantes para shows masivos en la Ciudad.

El anuncio oficial no solo confirmó las fechas sino también el lugar elegido para el recital en Buenos Aires. El Campo Argentino de Polo será el escenario donde Ricky Martin desplegará un repertorio que incluirá clásicos como “Livin’ la Vida Loca”, “Vuelve” y “La Mordidita”, canciones que marcaron generaciones y siguen vigentes en cada presentación.

En cuanto a la venta de entradas, la preventa exclusiva comenzará el próximo lunes a las 12 horas. Esta primera etapa estará destinada a un grupo específico de compradores, por lo que se espera una alta demanda apenas se habilite el sistema.

Una vez finalizada la preventa, se abrirá la venta general para todo el público. Los tickets podrán adquirirse únicamente a través de la plataforma All Access, sistema oficial designado para la comercialización de las entradas del show en Buenos Aires.

Con este anuncio, Ricky Martin reafirma su fuerte vínculo con el público argentino, que lo acompañó a lo largo de toda su carrera. Abril promete ser un mes cargado de música, emoción y reencuentro, en lo que será uno de los recitales más esperados del año en la agenda del espectáculo.