A las 12.40 de este jueves, los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila recibieron un llamado de División de Tránsito, informando sobre un vuelco en Ruta 237, en el kilómetro 1474.

Inmediatamente se envío personal, mediante sistema VHF y sirena general. A las 12.43 partió un móvil hacia el lugar del siniestro.

Al llegar, comprobaron que se trataba del vuelco de un automóvil Renault Clio, con un hombre dentro, único ocupante. El involucrado fue asistido inmediatamente en el lugar por personal de ambulancia.

Posteriormente fue derivado al Hospital local para una mejor evaluación y control.

Por causas que se investigan, el vehículo habría perdido el control, despistando hacia la banquina y saliendo de la cinta asfáltica, descendió por una pendiente hasta quedar detenido entre la vegetación existente en el sector.

Por la violencia del impacto se activaron los airbags, lo cual generó más preocupación al ver la escena. En el lugar se realizaron tareas de prevención y seguridad, asegurando la escena hasta la normalización de la situación.

Por el momento no ha trascendido el estado de salud del herido, quien fue hospitalizado.