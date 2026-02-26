Pasado el mediodía de este jueves se alertó por un fuerte choque ocurrido en Cipolletti, en la intersección de calles 9 de julio y Belgrano.

Según testigos del lugar, una moto impactó con una camioneta Amarok en la intersección, provocando graves lesiones al conductor del rodado menor.

Aparentemente el motociclista, un joven, permaneció tirado alrededor de 20 minutos, mientras personal de Tránsito, Protección Civil y vecinos presentes lo asistían, esperando la llegada de la ambulancia.

Los primeros datos relatan que la moto venía a alta velocidad, por calle Belgrano, y que al llegar a 9 de julio impactó con la camioneta. Además el motociclista llevaría el casco levantado, por lo cual sus lesiones en la cabeza fueron graves.

"Nos cansamos de llamar a la ambulancia", manifestó un testigo que vio el siniestro. El joven que manejaba la moto fue trasladado por la ambulancia cuando finalmente llegó, ya que presentaba lesiones.

Según las normas de tránsito, quien tenía derecho de paso era la moto, que circulaba por la derecha, por calle Belgrano. Al llegar a la esquina, la camioneta debería haber cedido el paso.

Por el momento no se sabe cómo ocurrió el siniestro y aún no se reportó la gravedad de las heridas del motociclista.