Revancha Mayweather vs Pacquiao en Netflix: 19 de septiembre de 2026

La plataforma Netflix ha anunciado oficialmente que el duelo entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, uno de los combates de boxeo más esperados del mundo, tendrá una revancha el 19 de septiembre de 2026, que será transmitida en vivo para los suscriptores de la plataforma en todo el mundo.



El combate se llevará a cabo en el Sphere de Las Vegas, lo que marca la primera vez que una pelea profesional de alto nivel se lleva a cabo en la arena conocida por su tecnología inmersiva.

El anuncio enfrenta a dos de los nombres más importantes de la historia del boxeo poco más de una década después de su primera pelea en 2015, uno de los acontecimientos más lucrativos del deporte. Mayweather llega a la pelea con un récord profesional invicto, mientras que Pacquiao busca enmendar su derrota anterior y consolidar su posición en el deporte.



La transmisión en vivo refuerza la estrategia de la plataforma Netflix de expandir su presencia en el mundo de los deportes en vivo, tras atraer grandes audiencias con combates de boxeo y otras competencias en los últimos años. Se espera que la pelea movilice a la base global de suscriptores de la compañía, que supera los 325 millones.