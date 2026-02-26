El Municipio de Roca anunció que desde la próxima semana se pondrán en marcha controles rutinarios de exceso de velocidad en distintos sectores de la ciudad, con equipos homologados y certificados. La medida busca garantizar un tránsito más seguro y responsable, y se suma a los controles de cruce de semáforo en rojo que ya se vienen aplicando.

Desde el Municipio de Roca se confirmó que los equipos utilizados cuentan con certificación oficial, lo que garantiza mediciones precisas y transparentes. Además, ya se está instalando la cartelería que advierte sobre la presencia de radares móviles, de modo que los conductores estén informados y puedan adecuar su velocidad antes de ingresar a las zonas controladas.

En cuanto a los puntos de control, se detalló que estarán ubicados en sectores de alta circulación: José Ingenieros a la altura del río, Rochdale en cercanías de Israel, Damas Patricias en cruce con Ayala, 25 de Mayo en la intersección con Don Bosco y Jujuy en la zona de Los Perales. En todos estos lugares, la velocidad máxima será de 40 km/h, salvo en 25 de Mayo donde se fijó en 20 km/h por tratarse de un área de gran tránsito peatonal.

Por otra parte, la normativa municipal establece con claridad los límites de circulación:

4 0 km/h en zona urbana

60 km/h en zona rural

20 km/h en calles de gran circulación o bocacalles

Superar estos valores será considerado falta grave y tendrá sanciones que van de 50 a 500 USAM. El régimen sancionatorio es contundente: quien exceda los 60 km/h en avenidas o zonas rurales, o los 40 km/h en calles, enfrentará multas significativas.

Asimismo, este nuevo esquema de control se integra al programa de seguridad vial que ya viene aplicando medidas contra el cruce de semáforos en rojo. De esta manera, se consolida un sistema de prevención que apunta a reducir la siniestralidad y a fomentar una convivencia más segura entre conductores y peatones.