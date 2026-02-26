Buscando sostener su levantada luego de un mal arranque, Racing recibe al líder Independiente Rivadavia desde las 17.15 por la fecha 7 del Torneo Apertura. La Academia acumula tres partidos sin derrotas y se medirá ante la Lepra mendocina, puntero de la Zona B, que buscará seguir su gran racha para sostenerse en la cima. El encuentro es televisado por ESPN Premium.

Tras dejar atrás un inicio de campeonato con tres derrotas seguidas, los de Gustavo Costas pretenden bajar a uno de los equipos más en forma del campeonato y meterse en puestos de playoffs de la Zona B. Con la baja confirmada de Marcos Rojo por un nuevo desgarro, el DT tendrá la modificación obligada con el ingreso de Franco Pardo en la zaga. Por otra parte, persisten dos dudas en el once: Matías Zaracho y Adrián Fernández podrían reemplazar a Baltasar Rodríguez y Tomás Conechny respectivamente.

Por el lado de Independiente Rivadavia, es el equipo que más victorias cosechó en las dos zonas del Torneo Apertura con cinco y viene de un agónico triunfo ante Independiente por 3-2. El objetivo será mantener su buen momento y al menos sumar para volver a la cima en soledad, ya que el martes fue alcanzado por Belgrano (curiosamente, el único que pudo vencerlo en lo que va del campeonato). Alfredo Berti mantendría a los mismos once que vencieron al Rojo en el Bautista Gargantini.

Tras su gran triunfo ante el Rojo, ahora Independiente Rivadavia va por Racing. (Foto: X @CSIROficial)

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Darío Herrera.