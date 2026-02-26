Este jueves 26 de febrero se desarrolló la Sesión Ordinaria N°078 (Acta N°090), que dejó formalmente inaugurado el 52° Período de Sesiones Ordinarias correspondiente al ciclo institucional 2023-2027 en el Concejo Deliberante de Plottier.

Durante la jornada, el intendente municipal, Arq. Luis Bertolini, brindó su mensaje anual ante el cuerpo legislativo, dando apertura oficial al período 2026.

En el orden del día se aprobaron actas de sesiones anteriores y se dio ingreso a numerosas notas y proyectos elevados tanto por el Departamento Ejecutivo Municipal como por vecinos e instituciones de la ciudad de Plottier.

Mensaje institucional y ejes de trabajo

Tras la sesión, la presidenta del Concejo Deliberante, Prof. Malena Resa, destacó la relevancia del inicio del período ordinario y señaló que el cuerpo legislativo continuará enfocado en atender las demandas de la comunidad.

Según expresó, el objetivo será sostener la línea de trabajo desarrollada durante el año anterior, priorizando el tratamiento de inquietudes vecinales y problemáticas locales.

Prioridades para 2026

Desde la presidencia y vicepresidencia del cuerpo coincidieron en que los ejes centrales para 2026 estarán vinculados a abordar situaciones cotidianas de la ciudad y fortalecer el rol institucional del Legislativo.

Asimismo, remarcaron que el trabajo será articulado entre concejales y concejalas, con prioridad en los acuerdos institucionales y el diálogo político para garantizar el funcionamiento del Concejo durante el nuevo período.

Agenda legislativa en marcha

Con el inicio formal de las sesiones ordinarias, el Concejo Deliberante de Plottier retoma su agenda parlamentaria para el presente año.

El cuerpo trabajará en el tratamiento de proyectos, ordenanzas y presentaciones ingresadas, tanto del Ejecutivo municipal como de vecinos e instituciones, en el marco del período legislativo 2026.