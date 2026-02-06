La noche de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity (Telefe) quedó marcada como una de las más caóticas de la temporada. Lo que parecía un reto exigente pero posible terminó convertido en un verdadero calvario: un insólito robo en plena cocina, una preparación que se vino abajo y críticas sin filtro que lo dejaron contra las cuerdas.

Todo comenzó en el temido abatidor, ese espacio clave donde descansan las preparaciones y también nacen los conflictos. Con el acompañamiento de Germán Martitegui, el actor había dejado su crema bien identificada para darle el golpe final de frío. Sin embargo, al regresar minutos después, se encontró con una escena increíble: el bowl ya no estaba.

La desaparición desató la furia de Miguel Ángel Rodríguez, que reaccionó con gritos e insultos mientras buscaba explicaciones entre sus compañeros. Según relató, la crema tenía un papel identificatorio, por lo que descartó cualquier confusión. El clima en el estudio se volvió espeso y las miradas cruzadas no tardaron en aparecer.

Con apenas un resto de crema en la manga pastelera, el actor intentó seguir adelante. Pero el destino volvió a golpear: los seis pisos de la torta arcoíris colapsaron sobre la mesada, arruinando por completo la presentación. Lejos de abandonar, agarró la preparación con las manos e intentó reconstruirla a puro empuje.

Frente al jurado, explicó lo sucedido aún con bronca: “Yo tenía un montón de crema con un papelito adentro para identificarla. La puse en el abatidor y desapareció. Nunca más apareció”. Damián Betular avivó el misterio al asegurar que el “amigo de lo ajeno” seguía dentro del estudio.

Mientras Martitegui puso en duda el relato, Betular fue contundente al confirmar que había visto el bowl en el abatidor. En la degustación, Donato de Santis intentó rescatar lo positivo y destacó el sabor, aunque la paz duró poco.

Martitegui fue lapidario: “Para mí es un horror esta torta”, y remató con una crítica demoledora que apuntó tanto a la técnica como al descuido. Así, una noche que prometía color terminó en tensión pura.

En contraste, la alegría fue para Evangelina Anderson, ganadora de la medalla de oro, seguida por La Reini Gonet. El golpe final llegó con el delantal negro: Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez se enfrentaron, y el actor cerró su noche para el olvido rumbo a la eliminación.