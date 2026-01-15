La figura de Maxi López quedó envuelta en una nueva controversia luego de realizar un comentario considerado desubicado y transfóbico durante su participación en el programa de streaming Sería Increíble, que se emite por Olga. La situación se dio en vivo y rápidamente se viralizó, provocando una ola de críticas y cuestionamientos al exfutbolista.

Todo ocurrió cuando Nati Jota le propuso un juego al aire, en el que debía elegir a quién le daría un pico mientras en pantalla aparecía una imagen de Diego Maradona y Claudio Paul Caniggia festejando un gol con la camiseta de Boca. La consigna incluía la idea de pensar en un beso entre varones, lo que generó incomodidad en el invitado.

Tras unos segundos de silencio, Maxi López lanzó una respuesta que sorprendió a todos en el estudio: mencionó a Florencia de la V, pero lo hizo con una expresión incorrecta y despectiva, lo que fue interpretado como un comentario transfóbico. La reacción en el piso fue inmediata y el clima cambió por completo.

Fue Nati Jota quien salió al cruce de manera firme y lo corrigió en vivo, aclarando que Florencia de la V es una mujer y marcando el error conceptual del ex de Wanda Nara. A la corrección se sumó Toto Kirzner, quien intentó encauzar la situación, mientras Maxi López quedaba visiblemente descolocado.

El fragmento del programa no tardó en replicarse en redes sociales, donde usuarios manifestaron su repudio y exigieron una reflexión pública sobre los dichos. Muchos señalaron la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de un lenguaje respetuoso, especialmente en medios con gran alcance.

Este episodio se suma a otra polémica reciente que tuvo como protagonista a Maxi López, cuando confesó que influyó para que Daniela Christiansson adelantara el parto de su hijo Lando, que finalmente nació por cesárea el 31 de diciembre, pese a que la modelo sueca prefería un parto natural.

Además, días atrás, el exfutbolista había generado repercusión al confirmar una charla privada con Wanda Nara, en la que ella le habría contado detalles de su separación de Martín Migueles, cuando recién comenzaban a circular los rumores.

Una vez más, Maxi López quedó en el centro de la escena mediática, esta vez por un comentario que reavivó el debate sobre discriminación, respeto y los límites del humor en los medios de comunicación actuales.