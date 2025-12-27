La historia del payador Oscar Inalef conmovió a la comunidad de El Bolsón. Conocido por su vida de trabajo y por los caminos recorridos durante años, el artista cordillerano sufrió recientemente la pérdida de su camioneta, consumida por un incendio, un hecho que generó una inmediata ola de mensajes y gestos de acompañamiento.

Lejos de dramatizar la situación, el vecino eligió expresarse con serenidad y gratitud. En un mensaje difundido durante este jueves navideño, agradeció las muestras de solidaridad y llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado. “Gracias por los mensajes, por las llamadas y por cada palabra de aliento. Yo me encuentro bien, tranquilo nomás… son cosas que pasan”, escribió, citando al folklorista Larralde para resumir su mirada ante la adversidad.

La camioneta que perdió no era un bien más. Durante más de una década fue su herramienta cotidiana, indispensable para el trabajo rural y el traslado de leña, y también una aliada silenciosa frente a condiciones climáticas adversas. Nieve, lluvia, escarcha y caminos difíciles formaron parte de una rutina que siempre tuvo como objetivo llegar a destino, sin excusas.

Esa carga simbólica quedó reflejada en un poema en el que el payador le dedicó al rodado en redes sociales. Allí la nombró “Florcita querida” y recordó los innumerables viajes compartidos, las cargas pesadas de madera y las subidas exigentes que marcaron su vida laboral. La imagen del vehículo envuelto en llamas, según expresó, fue uno de los momentos más dolorosos, no por la pérdida material, sino por lo que representaba.

El poema:

Gracias forcita querida

por tu grata compañía

si habremos trepao subidas

con lluvia nieve y escarcha

y sin detener tu marcha

hemos llegao a destino

Con tu caja bién cargada

con coihue ciprés o pino

Vos fuiste mi compañera

Por trece años de trajín

más hoy a llegao tu fin

el fuego te consumió

Y al verte envuelta en llamas

cuanta tristeza me dió

hoy quedará en el recuerdo

todo ese tiempo pasao

gracias forcita querida

por el servicio prestao.