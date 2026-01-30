Desde el inicio de la dramática situación, Emilia Mernes y Cazzu decidieron ponerse al frente de una acción solidaria para ayudar a combatir los incendios que afectan a la Patagonia argentina. Ambas artistas se sumaron activamente a una colecta destinada a reunir fondos y equipamiento para los bomberos que trabajan sin descanso en las zonas más comprometidas por el fuego.

La participación de Cazzu fue una de las primeras en hacerse visible. La cantante se contactó directamente con Marianela Saavedra, impulsora de la iniciativa solidaria, y realizó un aporte económico clave para comenzar a cumplir los objetivos planteados. Su gesto no quedó solo en lo económico, ya que también se involucró en la gestión de insumos esenciales para la labor de los brigadistas.

Por su parte, Emilia Mernes también dijo presente y se sumó con una donación que ayudó a potenciar el alcance de la colecta. La cantante entrerriana utilizó su enorme llegada en redes sociales para amplificar el mensaje y generar conciencia sobre la gravedad de los incendios que arrasaron más de 45 mil hectáreas en Chubut.

La iniciativa fue lanzada por Marianela Saavedra, una entrerriana radicada en Paraje Entre Ríos, quien planteó un objetivo concreto: conseguir 10 motobombas y 30 mochilas de agua para reforzar el trabajo de los bomberos. La respuesta del mundo artístico superó todas las expectativas y transformó la colecta en un verdadero movimiento solidario.

Además de Cazzu y Emilia Mernes, otras figuras de peso se sumaron rápidamente. Luck Ra, La Joaqui, María Becerra y Khea realizaron distintos aportes económicos, demostrando un fuerte compromiso con la causa y con las comunidades afectadas por el desastre ambiental.

La situación en la Patagonia continúa siendo alarmante. Si bien el Gobierno nacional destinó más de 100 mil millones de pesos y desplegó a más de 500 brigadistas, los incendios aún no fueron controlados en su totalidad, especialmente en la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces.

En este contexto, el rol de los artistas resultó fundamental para visibilizar la emergencia. Gracias a la solidaridad de Emilia Mernes, Cazzu y el resto de los cantantes, se logró acelerar la compra de herramientas indispensables para enfrentar el fuego.

Una vez más, la música argentina mostró su costado más humano. La unión de Emilia Mernes, Cazzu y otras figuras del espectáculo dejó en claro que, frente a la tragedia, el compromiso colectivo puede marcar la diferencia.