Guillermo Coppola fue internado de urgencia este viernes 6 de marzo en la Fundación Favaloro luego de presentar un cuadro de hipertensión pulmonar, situación que generó preocupación en su entorno familiar y en el mundo del espectáculo. La noticia comenzó a circular en las primeras horas del día y rápidamente despertó inquietud por el estado de salud del histórico representante de Diego Maradona.

La información fue revelada por Fede Flowers durante su participación en el programa radial “Majul 1079”, donde aseguró que el empresario fue ingresado al centro médico durante la mañana. “Me llegó 9:54 y me confirman el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Me dicen que lo internaron hoy y que está acompañado por su familia”, detalló el periodista al aire.

Hasta el momento, la familia de Guillermo Coppola no emitió ningún comunicado oficial sobre su estado de salud. Sin embargo, el hecho de que el empresario no se presentara este viernes en el programa radial “No todo está dicho”, que conduce Guido Kaczka, encendió aún más las alarmas sobre lo que estaba ocurriendo.

No es la primera vez que Guillermo Coppola atraviesa un momento delicado desde el punto de vista médico. En 2021, el exrepresentante de Diego Maradona debió permanecer 13 días internado en terapia intensiva tras contagiarse de Covid-19, una situación que generó gran preocupación en aquel momento.

A partir de esa internación, el empresario arrastra algunas secuelas en su sistema respiratorio. Según trascendió, esas complicaciones podrían estar relacionadas con el cuadro de hipertensión pulmonar que motivó su reciente hospitalización en la Fundación Favaloro.

Mientras tanto, en los últimos días Guillermo Coppola había vuelto a quedar en el centro de la escena mediática tras referirse públicamente al conflicto judicial que rodea la marca “Maradona” y los derechos vinculados al nombre del astro del fútbol.

Durante una entrevista con Puro Show en El Trece, el empresario explicó cómo se manejó con la administración de los derechos vinculados a Diego Maradona. “Yo 50 por ciento, apenas me insistió y lo hicimos”, comenzó relatando el exrepresentante del ídolo.

En ese mismo reportaje, Guillermo Coppola recordó decisiones que tomó junto a Diego Maradona en vida y también habló de su vínculo con la familia del exfutbolista. “No tengo problemas con ninguno de sus hijos… el vínculo mío era con él, Dalma y Gianinna”, expresó, dejando en claro su postura sobre las polémicas que rodean al legado del campeón del mundo.