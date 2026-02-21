Benjamín Agüero vivió un cumpleaños inolvidable al cumplir 17 años y celebrar rodeado de afecto, fútbol y una sorpresa que no pasó desapercibida. El hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero tuvo un festejo al aire libre, con una impronta bien futbolera, en sintonía con su presente como jugador en las inferiores de Independiente.

La celebración contó con la presencia de sus padres, quienes compartieron cada instante especial junto al adolescente. Además, varios amigos se acercaron para acompañarlo en una jornada cargada de risas, música y pasión por la pelota. La ambientación estuvo pensada al detalle, reflejando su amor por el deporte que también marcó la vida de su familia.

Sin embargo, el momento más impactante llegó sobre el final del festejo. Cuando parecía que la noche ya había alcanzado su punto máximo, Benjamín Agüero recibió el regalo que terminó por coronar el día: un auto 0km. Según mostró en sus redes sociales, se trata de un Peugeot 208 blanco, listo para acompañarlo en esta nueva etapa.

En los videos que compartió, se lo pudo ver abriendo la puerta, observando el interior con detenimiento y sonriendo con una mezcla de sorpresa y emoción. El vehículo no solo representa un mimo especial, sino también una herramienta práctica para trasladarse a los entrenamientos y compartir salidas con amigos.

Aunque no trascendió oficialmente quién realizó la compra, todo indica que el obsequio habría sido compartido entre Gianinna Maradona y el Kun Agüero. Ambos mantienen un vínculo cercano por el bienestar de su hijo y habrían acordado juntos esta sorpresa tan significativa.

Fue la propia Gianinna Maradona quien dejó una pista en sus redes al publicar una imagen de una pequeña caja con un mensaje dentro de un corazón rojo que decía: “¡Me encontraste! Feliz cumple, hijo. Te amamos. Mamá y papá”. La dedicatoria confirmó el gesto conjunto y el cariño que rodea a Benjamín Agüero en esta etapa clave de su vida.

A los 17 años, el joven no solo continúa construyendo su camino en Independiente, sino que también suma experiencias inolvidables fuera de la cancha. El impresionante Peugeot 208 se convirtió así en el símbolo de un cumpleaños que difícilmente pueda olvidar.