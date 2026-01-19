Roger Waters, ex bajista y vocalista de Pink Floyd, volvió a confirmar sus declaraciones controversiales sobre Ozzy Osbourne, poco después del fallecimiento del icónico músico. En una entrevista para el podcast The Independent Ink, Waters reiteró su desapego hacia la figura de Osbourne y su música.

Durante la conversación, Waters expresó sin rodeos: "Estuvo por toda la televisión durante cientos de años con su idiotez y sus tonterías. No me importa Black Sabbath, nunca me importó. No tengo ningún interés en morder cabezas de gallinas o en lo que sea que hagan. No podría importarme menos." Estas palabras reflejan la distancia que el ex Pink Floyd mantiene respecto a la leyenda del heavy metal.

Las respuestas de la familia de Osbourne

La respuesta no se hizo esperar. Jack Osbourne, hijo de Ozzy, utilizó su cuenta de Facebook para contestar con dureza: "Oye, Roger Waters, jódete. Que patético y falta de tacto te has hecho. La única forma en la que pareces conseguir atención hoy en día es tirando basura a la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un imbécil. Gracias por darle la razón."

Además, Sharon Osbourne, esposa de Ozzy, se manifestó en el podcast The Osbournes con fuertes críticas hacia Waters: "No tiene carisma, parece Frankenstein. El tipo está enfermo de la cabeza, no es relevante en el mundo actual. A nadie le cae bien."

La polémica escaló cuando comenzaron a comercializar una camiseta oficial que muestra una caricatura de Ozzy Osbourne orinando sobre un muro que claramente hace alusión a la portada de "The Wall", emblemático álbum de Pink Floyd.

En una entrevista reciente con Piers Morgan, Roger Waters no mostró arrepentimiento alguno por sus comentarios: "Esos comentarios, no niego que los dije. Surgieron en medio de una larga entrevista. ¿Tienen que gustarme todos los grupos de rock que han existido o las personas que muerden la cabeza de murciélagos?"

Sobre la posibilidad de disculparse con Sharon Osbourne, Waters fue tajante: "Obviamente, no tenía idea de que Sharon Osbourne estaba viendo un pódcast. No es que tenga ningún tiempo para Sharon Osbourne, es una sionista furiosa y me ha acusado de todo tipo de cosas porque forma parte del lobby israelí."

Roger Waters insiste en sus polémicos comentarios sobre Ozzy Osbourne

A pesar de la tensión, Waters dejó abierta la puerta a dialogar con Jack Osbourne, lo que podría ser un paso hacia un eventual acercamiento entre ambas partes.