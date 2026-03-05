El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión con su asesor Santiago Caputo en la quinta de Olivos para avanzar en la reorganización del Ministerio de Justicia, en la antesala de la jura de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular de la cartera.

El encuentro se extendió cerca de una hora y estuvo enfocado en definir la agenda que comenzará a desplegar el nuevo equipo del ministerio, además de analizar los próximos movimientos dentro del área judicial del Gobierno.

Durante la conversación también se resolvió ofrecerle a Sebastián Amerio el cargo de Procurador del Tesoro, una posición clave dentro de la estructura del Estado que se encarga de representar jurídicamente a la Nación. De concretarse la designación, Amerio reemplazaría a Santiago Castro Videla.

La oferta llega luego de que Amerio fuera desplazado de su rol como viceministro de Justicia, puesto que pasó a ocupar Santiago Viola, apoderado del partido oficialista La Libertad Avanza y dirigente cercano a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Dentro del oficialismo, el movimiento fue interpretado como un gesto político hacia Santiago Caputo, uno de los asesores más influyentes del Presidente. Sectores cercanos a ese espacio habían intentado impulsar a Amerio para ocupar la Procuración General de la Nación, cargo que actualmente desempeña Eduardo Casal, aunque esa alternativa finalmente no prosperó.

Mientras tanto, el equipo del flamante ministro Juan Bautista Mahiques ya comenzó a trabajar en la transición con funcionarios de la gestión anterior, encabezada por Mariano Cúneo Libarona, con el objetivo de ordenar expedientes en curso y evitar demoras en los procesos administrativos del ministerio.

Entre los primeros temas que deberá abordar la nueva conducción aparecen las numerosas vacantes en el Poder Judicial. En el oficialismo señalan que hay más de un centenar de cargos de jueces y fiscales pendientes de tratamiento en el Senado, por lo que el Ministerio deberá definir cuáles pliegos impulsará en primer lugar.

Otro de los asuntos que seguirá de cerca el nuevo equipo es el proceso administrativo iniciado por la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese expediente se analiza la eventual designación de veedores para revisar los estados contables de la entidad, una medida que podría generar fuerte impacto dentro del fútbol argentino.