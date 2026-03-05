Una auditoría interna realizada en el Hospital Horacio Heller reveló que más de 1.100 turnos médicos fueron otorgados fuera del horario oficial de apertura de agendas.

La directora del establecimiento, Erika Méndez, explicó que la irregularidad fue detectada al revisar el sistema de gestión de pacientes. Allí se constató que los turnos habían sido asignados por personal autorizado, pero fuera del horario establecido para la apertura de agendas.

“Más de 1.100 turnos habían sido otorgados fuera del horario de apertura. Esos turnos solo los puede dar el personal de gestión de pacientes, porque cada uno tiene un usuario individual”, señaló Méndez.

El sistema informático permitió identificar quiénes otorgaron los turnos, en qué días y horarios, lo que dio origen a un proceso administrativo interno.

Reclamos de pacientes y largas filas

Las irregularidades detectadas coinciden con los reclamos que venían realizando pacientes que pasaban horas —e incluso noches— en la fila para conseguir atención médica.

Según relató Méndez, en algunos casos la cantidad de turnos disponibles coincidía con el número de personas que aguardaban en la fila, pero al abrir la ventanilla los turnos ya habían sido otorgados.

La propia directora realizó un relevamiento en el hospital durante una noche para verificar la situación.

“Conté la cantidad de personas que estaban esperando y al día siguiente ya había turnos otorgados antes de empezar a entregarlos”, explicó.

Ante esa situación, la dirección decidió dar de baja esos turnos y reasignarlos a quienes estaban haciendo la fila.

Detectan “coleros” en las filas

Durante los controles también se detectó la presencia de personas que guardaban lugares en la fila para terceros, conocidos como “coleros”.

Para ordenar la situación, el hospital implementó un sistema de registro previo con DNI, donde solo se anotan quienes necesitan el turno y están presentes en el lugar.

“Los coleros existen. Lo que no puedo afirmar es si había venta de turnos por parte del personal”, aclaró Méndez.

Cambios en el sistema de turnos del Hospital Heller

Tras la auditoría, la dirección del hospital implementó modificaciones en el sistema de asignación de turnos para mejorar la transparencia y reducir las filas nocturnas.

Entre las medidas adoptadas se destacan:

Cambio en la jefatura de Gestión de Pacientes.

Mayor cantidad de turnos disponibles.

Publicación diaria de los turnos disponibles.

Sistema de preturno con listado previo de pacientes.

Ampliación de agendas médicas hasta 15 días.

El nuevo esquema permite que, al abrir la ventanilla a las 7 de la mañana, el personal ya tenga una lista previa de personas que solicitaron turno.

Si algún paciente no se presenta, el turno se reasigna a otra persona que esté esperando.

Según Méndez, estas medidas también permitieron reducir las filas nocturnas, una práctica que se había vuelto habitual entre los usuarios del sistema público de salud.

Posibles sanciones administrativas

La dirección del hospital informó que se iniciarán medidas administrativas contra el personal que otorgó turnos fuera de horario.

“Se trata de sanciones importantes porque se estaba negando el acceso a la salud a usuarios que hacían filas para obtener un turno”, sostuvo Méndez.

Las actuaciones administrativas ahora deberán determinar el grado de responsabilidad de cada trabajador identificado en la auditoría.

Por último, la directora hizo saber su descontento con la situación y pidió disculpas al vecino. "Como conducción de un hospital tan importante y referente de la zona Oeste, en nombre del Ministerio, es algo que no podemos permitir de parte de los trabajadores, ocupen el lugar que ocupen. El día que concursé, asumí el compromiso en la defensa de los derechos del vecino", aclaró.