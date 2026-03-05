River Plate plantó postura en contra de la conducción de la AFA y comunicó que dejará de asistir a las reuniones de Comité Ejecutivo, algo que ya estaba practicando Juan Sebastián Verón por el lado de Estudiantes.

La institución que preside Stéfano Di Carlo explicó los motivos en un comunicado de prensa. En contra de los manejos, la competencia superpoblada de equipos y la falta de recursos para el beneficio de todos los integrantes de la primera división. Muy fuerte.

“Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes”, dice.

“Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. El Club ha promovido la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento”, amplía.

Stéfano Di Carlo encabezando la reunión de Comisión Directiva de River, donde se decidió no ir más a las citas del Comité Ejecutivo de la AFA.

La decisión del importante club llega a una semana que Claudio Tapia, presidente de la AFA, declare ante la Justicia por una investigación en cuanto a desvío de aportes provisionales por una suma millonaria.

Horas antes de esa decisión, la AFA había sorprendido con el sistema de clasificación a las copas internacionales.

Lo único valorable

Para River lo único valorable por parte de la actual conducción es la defensa de la Asociaciones Civiles por sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

“En el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”, cerró de manera contundente.