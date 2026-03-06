La primera semana de marzo llegó con temperaturas más bajas a la región del Alto Valle, incluso algunas personas tuvieron que recurrir a algún abrigo para salir al aire libre. Este contexto no importó en lo más mínimo a un grupo de "Locos por el agua fría" que nadó el martes por la noche en aguas del río Limay.

Andrea Fuentes, una de las nadadoras, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "hoy somos más de cien personas, a veces vamos 20, otras 30, y así fuimos armando esta actividad". Ella comentó cómo surgió la idea del nado nocturno: "Nos encontramos con que venía la luna llena. Yo, con el tema del kayak, siempre me iba al río cuando hay luna llena y es hermoso. Entonces le digo a Sonia vamos a armar esta propuesta acá en el río Limay, qué mejor que hacerla acá".

"Sonia 'Chony' Díaz fue la impulsora de todo, es profesora de natación y guardavida" explicó Andrea. "Logramos hacer la primera luna llena nadando el martes. Fue increíble, hermoso. Esto fue abierto porque nuestro grupo es abierto y gratuito. La idea es juntarnos a disfrutar lo que a todos nos gusta, que es el agua, y ahora más el agua fría. Así que estamos sin miedo al éxito con el agua fría", relató.

Cómo es nadar en aguas frías de la región

Andrea Fuentes explicó que "Somos todos mayores de edad. Entonces cada uno va probando hasta donde tolere. De hecho todavía el agua está linda, más adelante vamos a ver cómo sigue". La nadadora relató que "en la nadada que hicimos el martes, muchos fueron con traje de neoprene y otros fuimos sin traje, solo en malla. Esto es muy consciente de cada persona. Uno no se va a meter a un lugar si sabe que puede complicar su salud".

El grupo se junta jueves y sábados a partir de as 18:30 en el balneario de Valentina Sur. Desde diciembre hacen los encuentros, "siempre les informamos a los guardavidas y ellos mandan alguna moto de agua para acompañar o controlar. La verdad que está todo bien organizado" detalló.

Andrea aclaró que "Ellos nos dijeron que lo principal es la seguridad: usar las boyas, los torpedos, gorros de colores visibles, antiparras, aletas. Está todo controlado y cuidado por los guardavidas".

En las últimas semanas empezaron a implementar salidas al lago Pellegrini los domingos, se juntan a las 10 de la mañana para nadar en zona de boyas y otro grupo más experimentado hace recorridos más largos. Este 8 de marzo van a hacer una actividad especial por el día de la mujer en las escaleras de los guardavidas, e invitan a toda la comunidad para que pueda participar.

La entrevista completa: