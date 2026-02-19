La joven de 23 años, Sofía Devries, fue encontrada sin vida este miércoles en Puerto Madryn tras intensos operativos realizados por la Prefectura Naval en las aguas de la ciudad. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de su muerte fue un ahogamiento.

Según los resultados de los exámenes forenses, Devries falleció por asfixia por sumersión, es decir, por ahogamiento. Además, se constató que el cuerpo no presenta signos de violencia ni evidencia de la intervención de terceros, según informó la forense a cargo, Vanina Botta.

A pesar de que no se detectaron indicios de criminalidad, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer si existió alguna falta en los deberes de cuidado por parte de terceros. Desde el Ministerio Público Fiscal provincial indicaron que se busca determinar si el incidente fue una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo incumplimientos en las medidas de seguridad requeridas.

Para ello, se desarrolla una pesquisa objetiva y técnica que incluye pericias, recopilación de testimonios y análisis de los protocolos de actuación vigentes en este tipo de actividades acuáticas.